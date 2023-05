Leonardo surpreende e revela que tem um filho favorito: "Amor é convivência"

Leonardo surpreende os fãs e conta que tem um filho preferido; cantor sertanejo é pai de seis

Sempre sincero, o cantor Leonardo afirmou publicamente que tem um filho favorito. Com seis herdeiros, ele foi questionado se é verdade que tem um dos herdeiros como preferido. Sempre sincero, ele disse que sim.

"Tem filho que você convive, e dizem que o amor é convivência, então, tem, sim", afirmou ele em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles. Ele conversou com o veículo nos bastidores de seu show em uma casa de espetáculos em São Paulo.

Ba conversa, ele ainda detalhou como é a proximidade com os filhos. "Nesse momento, eu me dividi entre eles, tô convivendo com todos. Convivo bem com o João, com a Isabella, com a Jéssica, com o Pedro, mas hoje já se igualaram. Por exemplo, o Zé foi criado comigo, né? Mas agora ele deu uma afastada da gente porque tem a família dele para cuidar, mas é assim o processo da vida (…) O amor é igual pra todos, assim como a herança", completou.

Ao todo, Leonardo tem seis filhos: Pedro Leonardo, Monyque Isabella Costa, Jéssica Beatriz Costa, Matheus Vargas, Zé Felipe e João Guilherme.

