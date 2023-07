Leonardo posa com família completa no seu aniversário de 60 anos

O cantor sertanejo Leonardo comemorou seu aniversário de 60 anos em fazenda em Goiás com sua família

Nesta terça-feira, 25, o cantor Leonardo comemora seu aniversário de 60 anos. Para festejar a data especial, o sertanejo contou com a sua família completa reunida na Fazenda Talismã, sua propriedade Goiás, para um almoço luxuoso.

Em seu Instagram, o artista celebrou seus 60 anos com um álbum de fotos ao lado de sua família completa. Na primeira foto, Leonardo apareceu ao lado de seus 6 filhos - Zé Felipe, Pedro Leonardo, Jessica Beatriz, Monyque Costa, Matheus Vargas e João Guilherme - com um sorrisão no rosto.

Logo em seguida, o cantor apareceu ao lado da esposa, a empresária Poliana Rocha, que planejou todos os detalhes da festa. Por fim, Leonardo também posou com todos os seus 5 netos - incluindo Maria Sophia e Maria Vitória, filhas de Pedro Leonardo; Noah, filho de Jéssica Beatriz; Maria Alice e Maria Flor, filhas de Zé Felipe.

"Significado de 60 anos! Minha família", escreveu Leonardo na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores e amigos não pouparam palavras bonitas. "Amo tanto. Feliz aniversário, pai!", disse Jéssica Beatriz. "Brabo!", enalteceu fã. "Fazer filho bonito ele domina", apontou outro. "Que coisa mais linda! Me emocionei", comentou admirador.

Confira a publicação:

Os detalhes do almoço luxuoso de Leonardo

Para celebrar seus 60 anos, o cantor Leonardo reuniu a família para brincar o marco em sua vida. A comemoração foi preparada por sua esposa, a empresária Poliana Rocha, que cuidou de tudo com muito carinho e luxo.

Nas redes sociais, ela mostrou a família embarcando para Goiânia, capital de Goiás. É lá, na fazenda do sertanejo, que aconteceu a festa. Em fotos e vídeos, vários familiares apareceram reunidos, incluindo os filhos e netos do cantor.

"Tá tudo tão lindo. Todo mundo aqui, olha, o buffet, a decoração. Agora vão servir o almoço. Os filhos estão aqui e quero muito agradecer, tá tudo impecável", comemorou a esposa do cantor ao mostrar os detalhes da festa.

Poliana Rocha ainda mandou montar brinquedos infláveis para as crianças e uma exposição de quadros com momentos da família. "Tá tudo maravilhoso, olha os quadros que colocamos aqui, tudo perfeito. Com a mãe do Leo, organizaram com muito carinho", declarou.

