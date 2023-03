Leo Stronda deixa o funk após se converter ao evangelho: “Cristo me resgatou”

Ex-participante de 'A Fazenda', Leo Stronda deixa após 17 anos e anuncia fim de sua carreira

O cantor Leo Stronda, que também participou do reality A Fazenda, contou nesta semana nas redes sociais que está deixando a carreira no funk. Ele anunciou sua decisão em um desabafo publicado em seu perfil.

A decisão foi tomada após ele se converter ao evangelho. Por 17 anos, ele foi um dos integrantes do Bonde da Stronda, que fez sucesso nos bailes funks pelo Brasil.

"Hoje é um marco importante na minha caminhada com Cristo rumo ao alvo. Um dia Ele me salvou e recentemente Ele me resgatou, e por isso não posso mais ser negligente com minha salvação. Como é indicado na sua palavra, ‘arrependei-vos, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me…". declarou ele.

Ele então anunciou publicamente sua decisão. "Eu venho a público como forma de compaixão e satisfação aos fãs, amigos e seguidores informar minha saída do grupo Bonde Da Stronda", iniciou Leo Stronda que esclareceu que já conversou com seu antigo parceiro de dupla.

"Já conversado sobre a situação com meu amigo/irmão Diego e tendo seu total apoio e respeito. Não faz mais sentido cantar e me portar como antes se hoje acredito na verdade e defendo outra doutrina. Não consigo mais comer na mesa do mundo após ser vivificado no Espírito Santo. Não sou perfeito, mas a busca pelo aperfeiçoamento pautado na sua palavra não pode cessar. Agradeço o carinho e todo amor que vocês sempre me deram e espero que entendam e fiquem felizes por mim também. Ele vive e está voltando!".

Veja abaixo o desabafo completo:

Complicado

Pai da cantora gospel Bruna Karla, o pedreiro Antonio Simplício desabafou nas redes sociais neste final de semana e fez um pedido de ajuda aos fãs. Ele quer trabalhar porque está em dificuldades.

"Quem estiver precisando de pedreiro, pode ser em Campo Grande e bairros próximos de Morada de Cosmos, onde eu moro, pode entrar em contato. No momento estou precisando e estou a disposição", disse ele.

Essa não é a primeira vez que a família da cantora gospel causa nas redes sociais. No ano passado, a madrasta da cantora, Manuela Sousa, também denunciou que os dois viviam em dificuldade.