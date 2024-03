Leo Santana se emociona em primeiro dia da filha na escola: 'Tempo está voando'

Em viagem à África do Sul, o cantor Leo Santana caiu no choro ao revelar que não conseguiu acompanhar a filha no primeiro dia de aula

O cantor Leo Santana dividiu com os seguidores nesta segunda-feira, 04, um momento bastante especial envolvendo sua filha, Liz, de dois anos, fruto de seu casamento com a dançarina Lore Improta. Emocionado, o artista não conteve as lágrimas ao revelar que não conseguiu presenciar o primeiro dia da herdeira na escola.

Isso porque o casal não está no Brasil. Recentemente, os dois decidiram realizar uma viagem à África do Sul para descansar da maratona de Carnaval 2024. A data do passeio, no entanto, acabou coincidindo com o início das aulas da pequena.

Em uma sequência de vídeos em seus stories no Instagram, Leo Santana lamentou não poder estar no país para acompanhá-la até o portão da instituição. "Hoje é um dia muito especial, mas teremos o ano inteiro para vivenciar 'dias especiais'", iniciou ele.

"Hoje é o primeiro dia de aula da nossa pequena Liz. Estamos ansiosos para vê-la vestida com a farda da escolinha. Mas nesta semana já estamos de volta ao Brasil e poderemos viver essa delícia junto com ela. To emocionando", iniciou ele, ao lado da esposa.

E continuou: "Quem diria… Pequena Liz já indo para a escola… Tempo está voando. Mas é isso, queria estar com ela agora. Passou um filme na cabeça", disse o cantor, secando as lágrimas. Por fim, Leo Santana reforçou que, em breve, poderá viver o momento especial ao lado da filha. "Já, já estamos de volta", concluiu.

Em outro momento, o dono do hit 'Zona de Perigo' compartilhou um registro lindíssimo da herdeira. Esbanjando fofura, a pequena Liz posou toda sorridente para o clique. Lore Improta também aproveitou a ocasião e mostrou a herdeira toda contente com a mochila da escolinha.

Confira:

Léo Santana e Lore Improta celebram 3 anos de casamento

O cantor Léo Santana e a dançarina Lore Improta estão completando três anos de casados nesta terça-feira, 20. Curtindo um tempo em família após uma rotina agitada de Carnaval, o casal usou suas redes sociais para celebrar essa data tão especial com seus seguidores.

Em seu perfil oficial do Instagram, Lore compartilhou uma foto dos dois juntinhos, enquanto aproveitam uma viagem com sua filha, a pequena Liz, de 2 anos. No clique, o casal apareceu aproveitando um tempinho ao lado da piscina. Já na legenda da publicação, a loira fez questão de se declarar para o amado.

"3 anos de casados com o amor da minha vida! Te amooo @leosantana. Que Deus proteja e blinde sempre o nosso amor", escreveu Lore, que recebeu uma resposta de Léo nos comentários. "Que Deus continue nos dando sabedoria, discernimento e nos abençoando. Te amooooo", declarou o artista.

Já o cantor usou seus stories do Instagram para celebrar a data. Ele compartilhou um vídeo publicado por um fã, onde os dois apareceram em vários momentos super fofos. Confira!