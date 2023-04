Léo Reis curte Coachella ao lado de amigos

Empresário presenciou apresentações de Blink-182 e Bad Bunny

O empresário e professor dos famosos, Léo Reis, curtiu um dos maiores eventos de música eletrônica do mundo, o badalado Coachella, ao lado de seus amigos. Esse ano foi o 22º Festival de Música e Artes, realizado no Empire Polo Club em Indio, Califórnia, nos Estados Unidos.

Como atrações principais, o evento contou com shows do rapper porto-riquenho Bad Bunny, o grupo sul-coreano Blackpink, o cantor norte-americano Frank Ocean e a banda de rock Blink-182. “O evento ficou marcado pela diversidade de pessoas, a beleza do local e organização impecável. Mesmo com tantas atrações, as que eu mais curti foram a cantora Rosalía e os DJs Fisher e Boris Brejcha”, avalia.

Dentre os amigos, estavam o DJ Heros, Oswaldo Daibert e Bruno Cardi - Divulgação

