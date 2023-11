Leo Dias lamenta morte de pessoa importante de sua família: 'Minha maior fã'

Em publicação emocionante, Leo Dias lamenta partida de parente especial em sua vida

O jornalista Leo Dias deu uma pausa em suas postagens de famosos para contar para seus leitores que está de luto. Nesta quarta-feira, 08, o comunicador compartilhou fotos com sua avó Carolina, de 101 anos, e lamentou a morte da senhora.

Com fotos ao lado da matriarca da família, o funcionário do SBT surgiu sorridente, curtindo o momento com ela, pessoa que era sua maior fã desde o início da carreira. "Hoje minha vó Carolina descansou aos 101 anos. Vó Carolina era minha maior fã! Tinha uma pasta com todas as minhas reportagens. O mundo nesses últimos cem anos mudou muito. Menos o amor e a gratidão. Obrigado vó, te amo muito. Já pode descansar em paz", contou ele.

Leo Dias falou mais sobre a avó. "Vovó nasceu dia 4 de julho de 1922, era enfermeira, ficou viúva poucos anos após se casar e teve que cuidar sozinha de seus dois filhos biológicos e outros quatro do primeiro casamento do meu avô. Guerreira e cheia de vontades, era uma mulher muito forte", escreveu.



O jornalista comentou que conseguiu vê-la antes da partida. "Recentemente estive no Rio, consegui visitá-la e conversamos muito. Ela me deu conselhos, sobre a vida, sobre o amor, trabalho e amizade. Foi uma troca incrível. Você que dizia que eu sempre te respondia pela televisão, saiba que vou responder a seu amor sempre, não importa a presença física. Te amo! Nossa conexão é eterna", declarou.

Veja a publicação de Leo Dias:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Leo Dias cai no choro ao falar de Chris Flores

O colunista Leo Dias protagonizou um momento de emoção durante o programa Fofocalizando, do SBT. Ele caiu no choro ao falar sobre a apresentadora Chris Flores, que fez aniversário na terça-feira, 24, e foi homenageada pelos colegas de trabalho.

Na atração, Chris contou que vai sair de férias por algumas semanas. Então, Leo Dias se emocionou e disse: “Só queria falar uma coisa: não nos abandone, por favor”.

Ao ver a emoção dele, ela agradeceu: “Te amo, muito obrigada. Você é muito especial, todos nós somos muito especiais, sabe? É isso”. Veja mais aqui.