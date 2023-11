Lembra dela? Patrícia de Sabrit faz as malas e volta ao Brasil ao lado do filho

Patrícia de Sabrit faz as malas e volta ao Brasil ao lado do filho; atriz de 48 anos deixa Paris, onde morava

Uma das grandes estrelas das telenovelas do SBT, a atriz Patricia de Sabrit está se mudando em definitivo para o Brasil após anos morando em Paris, na França. A artista está retornando ao lado do marido, o executivo francês Olivier Murguet.

Segundo informações do jornal 'Extra', ele foi transferido para trabalhar por aqui, o que motivou a mudança. A artista também planeja retomar a carreira como atriz e está em busca de novos trabalhos na área.

Patrícia de Sabrit veio ao lado do filho único, Maximilian de Sabrit, que está com 16 anos. Ele é fruto do casamento da artista com o empresário Michael Hansen. A atriz e o belga foram casados por mais de uma década, mas se separaram.

Fora das novelas desde Amor e Revolução, exibida pelo SBT em 2011, a atriz estrelou várias tramas da emissora de Silvio Santos, incluindo o sucesso Pérola Negra, que a revelou para o grande público em 1999.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia De Sabrit (@patydsabrit)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia De Sabrit (@patydsabrit)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia De Sabrit (@patydsabrit)

Patricia de Sabrit relembra romance com Fábio Jr

Há pouco tempo, Patricia De Sabrit relembrou o seu casamento de cinco meses com Fábio Jr., em 2001. "Me senti invadida na época da separação. Tinha muitas fake news sobre mim. Saiu muita coisa porque eu não queria falar a respeito. Me colocaram numa posição de coitada, mas eu não era uma coitada. Eu não era fã dele antes de ficarmos juntos, não sabia o tamanho dele nem o que ele representava para o público. Ninguém sabia que a gente estava namorando e depois a gente já estava casando. Esse excesso de exposição foi muito dolorido", afirmou ela em uma live com o Clube da Vip, no YouTube.