Lembra dela? Lary Bottino ameaça tirar biquíni fio-dental em cliques: "Gostosa"

Ex-participante de 'A Fazenda', Lary Bottino ameaça tirar biquíni e posa em cliques

Ex-participante do reality A Fazenda, a influenciadora digital Lary Bottino surgiu neste final de semana em uma sequência de cliques inéditos publicados em suas redes sociais. Ela surgiu poderosa ao exibir seu corpão tatuado.

A modelo posou de frente e de costas com um modelito rosa bem fininho. Em uma das fotos, ela ameaçou desamarrar a peça, o que deixou os fãs e seguidores babando com suas curvas.

"Desculpe incomodar", disse ela na legenda em inglês. Nos comentários, a beldade foi enaltecida pelos fãs ao mostrar o corpaço. "Uma obra de arte perturba, incomoda pois é uma condição fora das curvas para inspirar melhores perspectivas!", disparou um. "Gostosa", comentou outro.

A influenciadora digital fez uma participação polêmica no reality da Record TV. Após o fim do programa, ela publicou um vídeo com vários momentos no programa e confessou que volta para casa "de cabeça erguida", e não se arrepende de ter cuidado das pessoas que gostava.

"Aqui estou euuuu, canceriana, intensa, chorona, digitando pra vocês e transferindo tantos sentimentos… queria que pudessem sentir. Demorei tanto pra realizar esse sonho, volto de cabeça erguida, não me arrependo de cuidar dos meus e agir com meu coração, faço o que sinto, ninguém nem dinheiro no mundo me corrompe. Minha família e meus amigos orgulhosos, é tudo que me importa", afirmou ela.

Lary Bottino entrou em A Fazenda para substituir Fernanda Medrado (28), que desistiu do programa logo no início, e acredita que esse fato pode ter sido uma desvantagem para sua continuação no programa. "Vocês fizeram parte disso, tô numa explosão de emoções e pensamentos, respeitando meu tempo, e grata por tudo. Talvez o tempo tenha sido ingrato, a desvantagem de entrar no meio do turbilhão… vai saber", refletiu.