Lembra dela? Ex-paquita, Catuxa é flagrada aos beijos com o marido em praia no Rio

Catuxa é flagrada aos beijos com o marido em praia no Rio; ela é casada com ator

A ex-paquita Ana Paula Guimarães, que ficou imortalizada pelo apelido Catuxa, foi clicada em um momento raríssimo nesta sexta-feira, 28. É que ela foi à praia ao lado do marido, o ator Ricardo Duque.

Nos flagras, a loira surge exibindo toda a sua beleza e o corpo intocado aos 50 anos. Após um período de muito sucesso ao lado da apresentadora, hoje ela atua como diretora e trabalha inclusive em produções da Globo.

Vale lembrar que ela foi assistente da global por quase uma década no auge da loira. Em 1995, ela deixou o posto e tentou a carreira como atriz, emplacando várias participações em novelas, como Cara e Coroa (1995), Malhação (1996) e Pecado Capital (1998).

Há alguns anos, ela inclusive falou sobre a transição de carreira. “Trabalhei muito em tudo, passei por todas as fases e aprendi muito. Agora estou no meu momento maduro", afirmou ela. Catuxa também já produziu peças com Jorge Fernando, foi sua assistente de direção no cinema, no teatro e em diversas novelas como Ti-Ti-Ti (2010), Caras e Bocas (2009) e a minissérie Dercy de Verdade (2012).

Ana Paula Almeida secs 14 kg

A ex-Paquita Ana Paula Almeida surpreendeu seus fãs ao mostrar a mudança em seu corpo após emagrecer 14 quilos após deixar o reality show A Grande Conquista. Ela contou que percebeu o quanto estava acima do peso e decidiu mudar a sua rotina.

Com isso, a estrela fez um detox turbo e se dedicou a mudar seus hábitos alimentares. Como resultado, ela perdeu peso e viu seu corpo ser transformado. Nas redes sociais, ela contou sobre a mudança estética e comparou fotos de antes e depois.

"Confesso que levei um choque ao ver meus vídeos e Fotos quando sai do reality. Eu não tinha noção de como eu estava gordinha. Isso não é problema. Porém, quando vi, minha autoestima caiu e me sentia feia e triste. Foi quando assim que cheguei no Rio, liguei pra ela que sempre me socorre quando preciso, minha consultora Fitness gata, Vanessa. E falei: Van me ajuda! Quero emagrecer pra a final! Ela indicou de cara o programa Detox Turbo, onde em 15 dias já consegui desinflamar e eliminar alguns quilos e logo após iniciei o programa fase 2", disse ela.