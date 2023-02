Leilane Neubarth chora ao noticiar a morte de Gloria Maria: “A mais difícil das notícias”

Jornalista do GloboNews, Leilane Neubarth não conteve as lágrimas ao falar sobre a amiga e colega de profissão, Gloria Maria

Nesta quinta-feira, 02, morreu Gloria Maria, ícone do jornalismo brasilero. Muitos colegas de profissão, que viam a apresentadora do 'Globo Repórter' como referência, não contiveram as emoções ao noticiar o fato, como aconteceu com Leilane Neubarth (64), apresentadora do 'Conexão GloboNews', que não conseguiu conter as lágrimas com a perda da amiga.

Ao anunciar o ocorrido, Leilane precisou fazer um desabafo: “Eu peço desculpas aqui porque está muito difícil para mim.”, e continuou com uma homenagem à colega: “A Gloria sempre foi, além de muita amiga, uma inspiração, o nosso farol. A pessoa que sempre estava cheia de ânimo em todas as matérias. Sempre uma maneira de aprender com ela. Conviver com a Gloria era aprender com ela todo dia.”, disse em meio às lágrimas.

No Twitter, a jornalista compartilhou o vídeo de quando deu a notícia do falecimento de Gloria e escreveu: “O jornal mais difícil que eu já fiz”, pontuou sobre a perda da amiga. Já no Instagram, Leilane fez outra homenagem para Gloria: “Seu sorriso, sua energia, nossas risadas estarão para sempre comigo Glorinha !!!! Tá difícil acreditar… E foi muito difícil , talvez a mais difícil das notícias que eu já dei. Como a gente dizia uma pra outra… “ TE AMO”, disse com pesar.

Nos comentários, Leilane recebeu apoio de diversos famosos e fãs de Gloria: “Querida Leilane, sinto muito. Uma tristeza imensa. Que bom que ela está sendo homenageada como merece. Beijo carinhoso!”, escreveu a escritora Martha Medeiros. “Muito triste, um beijo pra você”, disse a atriz Mônica Martelli.

Morreu nesta quinta-feira (2) Gloria Maria, um ícone do jornalismo brasileiro, em decorrência de um câncer. A jornalista estava internada no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, para lutar contra a doença. Relembre a trajetória de Gloria na televisão.