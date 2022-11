Leda Nagle publica flagra fofo de Zoe lavando louça: "pra não ficar cansada"

A filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, Zoe, lavou a louça para ajudar a avó Leda Nagle

CARAS Digital Publicado em 15/11/2022, às 10h42

A filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, Zoe de 3 anos, protagonizou uma cena nobre e fofíssima ao aparecer lavando a louça para a vó, Leda Nagle.

"Minha ajudante lavando louça pra “vó Eda” não ficar cansada… essa bela Zoe é demais!", escreveu a vó babona na legenda.

No vídeo, a pequena lava um prato com concentração e diz que nunca lavou louça e naquele dia era a primeira vez. Ela diz que a vovó só vai lavar as facas, pelo perigo.

Nos comentários, a apresentadora e mãe Sabrina Sato escreveu: "Adorei vovó. Aqui ela lava só na pia de brinquedo, agora já posso colocar pra lavar a louça de verdade Ehehhe".

Uma seguidora opinou sobre o ato da criança de ajudar nos afazeres de casa: "Vida real de uma menina e uma netinha super integrada na sua vontade de ajudar. Acho perfeito crianças como Zoe, participando da rotina dos afazeres domésticos, isso é uma educação exemplar, sem frescura, é rica, mas vive sua doce infância".

