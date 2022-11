Leda Nagle faz caras e bocas ao lado do filho e da neta: "Quanta alegria"

A jornalista Leda Nagle postou uma sequência de cliques divertidos ao lado do filho, Duda Nagle, e da neta, Zoe

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 19h46

Leda Nagle (71) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar que aproveitou a tarde desta segunda-feira, 14, ao lado de seu filho e de sua neta.

Em seu perfil no Instagram, a jornalista compartilhou uma sequência de fotos em que aparece fazendo caras e bocas com Duda Nagle (39) e Zoe, filha do ator com Sabrina Sato (41), e celebrou o momento em família.

"Que tarde! Que momentos! Quanta alegria! Meus amores me enchem de alegria!", festejou a apresentadora na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram com os cliques. "Que delícia de fotos", disse uma seguidora. "Família linda", comentou outra. "Que delícia de ver essa alegria", escreveu mais uma. "Tão perfeitos. Que Deus abençoe essa família linda", falou uma fã.

Confira as fotos de Leda Nagle com Duda e Zoe:

Zoe fantasiada

Recentemente, Sabrina Sato aproveitou o dia de TBT para recordar uma produção da filha, Zoe, para Halloween. Nas imagens, a garotinha esbanjou fofura e simpatia ao surgir fantasiada de múmia. "Já vale um #tbt de Halloween de uma mumiazinha fofa? (E a performance no último vídeo?)", declarou a apresentadora.

