Leandro, do KLB, diz que torce para Wanessa ser a campeã do BBB 24: 'Que tudo dê certo'

Wanessa lembrou de Leandro, do KLB, com quem já namorou, durante a festa da líder Beatriz. Para a CARAS Brasil, o cantor revelou que está torcendo para a artista no BBB

Durante a festa da líder da semana Beatriz, realizada na noite dessa quarta-feira, 28, no BBB 24, a cantora Wanessa (41) disse, durante uma conversa com Yasmin Brunet (35), assim que começou a tocar Ela Não Está Aqui, música de KLB, grupo formado pelos irmãos Kiko, Leandro e Bruno, que Leandro (42) foi sua primeira paixão da vida e que os dois namoraram quando ela tinha 15 anos. O artista falou com a CARAS Brasil sobre este momento e ainda revelou sua torcida. "Que tudo dê certo", confessa.

"Torço muito por ela. Amo muito a família dela toda. Desde os 9 ou 8 anos que a gente se conhece. Eu assisto ao BBB. E que, claro né, você sabe... Estou torcendo muito para que tudo dê certo lá. E agradeço a lembrança. Tomara que ela vença. Fiquei muito feliz com a lembrança. Sempre que toca K.L.B., ela lembra. E fico na torcida. Eu e minha família inteira, a gente se gosta muito. A gente se conhece há muitos anos. Então, estou na torcida, sim, para que ela se dê bem. Não só no Big Brother, mas em todas as coisas da vida que ela fizer, e a família dela", diz.

Na conversa com Yasmin, Wanessa comemorou quando começou a tocar a música do trio. A modelo, então, questionou: "Qual deles?". A cantora respondeu em seguida: "Leandro. O que está cantando, mas tudo bem, é quase meu primo. A gente cresceu junto, gosto muito da família dele. Ele também, tenho muito carinho, a gente cresceu junto".

E continuou: "Conheci eles com 9 anos, a minha primeira paixão, primeira paixão da vida, Leandro. Quando eu vi ele, eu tinha 9 anos, ele passou na minha frente. Só fui namorar ele com 15 anos. Criança, né? Com 15 anos ele me deu moral e a gente namorou, e aí ele começou a carreira eu tinha acabado de terminar um relacionamento. A gente era muito amigo, a primeira bandinha que cantei na minha vida foi a banda deles, eles tocavam e eu era vocalista. Tenho muito carinho, como se fossem primos".