Leandra Leal eleva temperatura da web ao dar close no decote farto: ‘Sextou’

Atriz Leandra Leal deixa seguidores chocados ao compartilhar clique de seus seios feito por seu marido

A atriz Leandra Leal (40) decidiu celebrar a chegada do final de semana em suas redes sociais de uma forma completamente diferente e ousada! A musa compartilhou um clique com um zoom bastante estratégico em seu decote farto, dando toda a atenção nos seios da famosa.

“Oi, sexta!”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. No clique compartilhado pela famosa, feito por seu marido, o fotógrafo Guilherme Burgos, a atenção é toda roubada pelo decote de Leandra, que completa a cena com alguns acessórios, como colares e anéis.

Os comentários da postagem foram completamente inundados pelos milhares de elogios que a atriz arrancou de seus seguidores. “Isso sim é sextar”, exaltou uma internauta. “Simplesmente a mais linda de todas”, exclamou uma outra usuária. “Linda demais, te adoro! Sou seu fã desde a novela Senhora do Destino", comentou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas e carinhas de apaixonados enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Leandra Leal.

Veja a publicação da atriz Leandra Leal que compartilhou um clique com zoom estratégico em seu decote farto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)



NOVO VISUAL!

Uma nova mulher! A atriz Leandra Leal (40) resolveu mudar o visual nesta quinta-feira,16, para dar vida a Kellen, personagem da segunda temporada do seriado 'Justiça' da TV Globo. Corajosa, a artista passou a tesoura no cabelo e surgiu com os fios um pouco acima do ombro, no tom ruivo acobreado.

Esbanjando beleza, a nova ruiva posou toda sorridente em um novo registro compartilhado em sua conta no Instagram, exibindo o corte feito pela cabeleireira das celebridades, Lidy Macena. "Esse carnaval vai ser tão maravilhoso que até a Kellen voltou para curtir a folia. Já pronta, plena e ruiva para Justiça. Obrigada a toda equipe pela transformação incrível. Eu amei! E vocês?", escreveu ela na legenda. Ainda na última semana, Leandra Leal foi fotografada completamente sem roupas pela lentes do amado, o fotógrafo Guilherme Burgos.