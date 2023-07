Lea Michele faz homenagem emocionante ao ator Cory Monteith: “Sinto sua falta”

A atriz Lea Michele homenageou em suas redes sociais o ator e ex-namorado Cory Monteith, que faleceu há 10 anos

Nesta quinta-feira, 13, completam-se 10 anos da morte do ator Cory Monteith, astro da série “Glee”. Em seu Instagram, a atriz e ex-namorada do ator, Lea Michele fez uma homenagem ao intérprete do personagem Finn da série musical.

Lea compartilhou uma foto em preto e branco dos dois, em que surgiam abraçados. “Ei, você, 10 anos. Parece que foi ontem que você estava aqui e ao mesmo tempo, um milhão de anos”, começou escrevendo.

“Guardo todas as nossas memórias no meu coração, onde ficarão seguras e nunca serão esquecidas. Nós sentimos sua falta todos os dias e nunca esqueceremos a luz que você nos trazia todos os dias. Sinto sua falta, grandão. Espero que você encontre Taylor aí em cima e que vocês estejam tocando bateria”, finalizou a artista.

No final de sua homenagem, Lea fez uma referência a Taylor Hawkings, baterista da banda Foo Fighters, que faleceu em 2022, dias antes de vir ao Brasil com a banda para performar no festival Lollapalooza. Além de atuar em Glee, Cory gostava de tocar bateria e sempre mostrava suas habilidades na série musical.

Em 13 de julho de 2013, Cory foi encontrado morto em um hotel em Vancouver, no Canadá. O ator sofreu uma overdose aos 31 anos. Segundo o laudo final da necropsia, a causa da morte foi uma “combinação de uso de heroína intravenosa somada a ingestão de álcool”.

Alguns meses antes de sua morte, em abril, Cory havia passado uma temporada em uma clínica de reabilitação. O legista que analisou o corpo do artista ainda sugeriu que este período na clínica pode ter diminuído a tolerância de Cory para abuso de substâncias.

Atualmente, Lea Michele é casada com o empresário Zandy Reich desde 2019 e o casal tem um filho de dois aninhos. Apesar de ter sido evolvida em polêmica após ser acusada de má conduta de trabalhos pelos seus colegas da série Glee, Lea é protagonista no musical da Broadway “Funny Girl”.

