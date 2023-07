Ator icônico de The Office revela infelicidade durante filmagens da série

Um dos principais atores de The Office estava preocupado com suas outras metas de carreira durante série

Nem tudo eram flores! O ator Rainn Wilson, mundialmente conhecido por seu papel como Dwight Schrute nas nove temporadas de The Office, revelou que estava infeliz enquanto trabalhava na adaptação da obra criada por Greg Daniels, Ricky Gervais e Stephen Merchant.

Enquanto dava uma entrevista ao podcast Club Random, comandado por Bill Maher, Rainn Wilson explicou que ficou preocupado com suas perspectivas de carreira enquanto atuava em The Office, mesmo com toda a popularidade da produção, que até hoje é considerada uma das maiores e principais séries de comédia da história.

“Quando eu estava em The Office, passei diversos anos realmente infeliz porque não era o suficiente. Eu estava ganhando centenas de milhares de dólares. Eu queria milhões e era uma estrela de TV, mas queria ser uma estrela de cinema. Nunca foi o suficiente”, relatou o ator.

“É para isso que estou olhando agora e percebendo agora: estou em um programa de sucesso, indicado ao Emmy todos os anos, ganhando muito dinheiro trabalhando com, tipo, Steve Carell, Jenna Fisher e John Krasinski e esses roteiristas incríveis e diretores maravilhosos como Paul Feig”, continuou Rain.

“Estou em um dos grandes programas de TV. As pessoas adoram. Eu não gostava. Eu pensava: 'Por que não sou uma estrela de cinema? Por que não sou o próximo Jack Black ou o próximo Will Ferrell?' Como é que eu não posso ter uma carreira no cinema? Por que não tenho esse acordo de desenvolvimento?’”, completou o ator.

Atores de The Office se reúnem depois de 10 anos do fim da série

Recentemente, alguns outros atores de The Officese reuniram depois de 10 anos do fim da série. Jenna Fischer, que vivia Pam Beasley, Angela Kinsey, que interpretava Angela Martin e Steve Carrel, que deu vida ao icônico Michael Scott, estiveram juntos no Office Ladies, podcast comandado pelas duas atrizes.