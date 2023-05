Lázaro Ramos e Miguel Ângelo espelham carreiras e discutem espaço como atores: 'Presença'

Lázaro Ramos e Miguel Ângelo discutiram o espaço como atores nas trajetórias pela televisão

Lázaro Ramos (44) e Miguel Ângelo (13) podem estar distantes em relação aos anos de trabalho na televisão, mas compartilham muitas semelhanças na trajetória como atores. Em novo bate-papo realizado pela TV ZYN, canal jovem do SBT, e pelo Prime Video, os dois espelharam suas carreiras e discutiram o espaço na profissão.

"Naquela época, como é um pouco a nossa história, muitos espaços na teledramaturgia para atores negros não estavam abertos, nossa presença era muito rara. E hoje em dia, é um motivo de muita alegria para mim ver você nesse lugar, protagonizando. Você sabe o como isso é importante para várias outras crianças que estão te vendo como representante, estão sonhando também a partir de você e estão se identificando com o que você está fazendo", declarou Lázaro Ramos para Miguel Ângelo.



"É um assunto muito importante que a gente realmente tem que tocar em 2023, e que também é muito delicado. As pessoas ficam muito cheias de dedos para poder falar, mas a gente tem que falar a verdade, que a gente precisa desse espaço, que estamos conseguindo pelo menos pouco a pouco. Essa novela que estou fazendo é uma novela que a maioria do núcleo tem pessoas negras, então, é bem importante", respondeu o ator mirim e protagonista da trama Romeu e Julieta.



Parabenizando Miguel Ângelo , Lázaro Ramos ainda destacou a importância do protagonismo do colega de profissão: "O que eu acho mais lindo é que vocês estão falando de sonho também [na novela], de beleza, de aventura. Esse é um lugar importante para nós também, porque, às vezes, a gente aparece falando das nossas dores e não fala daquilo que a gente tem de potente, da nossa alegria, daquilo que a gente constrói".

Leia também: Ator de Vai na Fé entrega transformação para a novela e fala sobre primeiro amor



"Eu me sinto um pouco espelhado nele, porque ele está vivendo um sonho, está contando uma história, está fazendo uma novela, sendo um protagonista, sendo um herói, que para nós, povo preto deste país, é uma coisa muito importante, a gente perceber essa cara que nos representa tanto. E ver o Miguelzinho, que tem esse talento gigante e esse carisma gigante neste lugar, é um motivo de celebração para mim", afirmou Lázaro Ramos.