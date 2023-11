Laura Simões, filha de Fabiana Karla, sobre viver a mãe em série: 'Tem o ônus e o bônus'

Em entrevista à CARAS Brasil, Laura Simões abriu o jogo sobre relação com sua mãe, Fabiana Karla, e refletiu sobre carreira diversa no meio artístico

Laura Simões (25), filha de Fabiana Karla (48), construiu uma trajetória diversa no meio artístico. Modelo, atriz e cantora, a artista completou um ano do lançamento de seu EP, Desejo, e se prepara para estampar as telinhas como a versão mais jovem da mãe na série Rensga Hits. Em entrevista à CARAS Brasil, ela refletiu sobre a carreira diversa e abriu o jogo sobre a relação com sua mãe: "Tem o ônus e o bônus".

"Desde pequena, a minha vida sempre foi exposta e eu sempre entendi isso, porque é um lado da carreira dos artistas. A gente entra na casa das pessoas pela telinha e elas têm um carinho muito grande pela gente. Aprendi a lidar com isso desde criança", compartilhou a filha de Fabiana Karla .

Apesar de ser próxima da mãe, Laura Simões entregou que só contou para Fabiana Karla sobre o papel em Rensga Hits depois de ser aprovada no teste, e que a revelação resultou em um momento emocionante. "Liguei para a minha mãe por vídeo e ela perguntou: 'O que foi minha filha? O que aconteceu?'. E eu respondi: 'Mãe, passei no teste de Rensga Hits'. Ela começou a chorar loucamente junto comigo. Foi uma coisa muito emocionante, porque é aquilo, a gente que é filho de artista tem o ônus e o bônus".

"Foi uma delícia ter que passar por esse teste, como outros vários que eu já vinha fazendo. Às vezes, a gente que é filho de artista com a carreira já consolidada, tem que se provar ainda mais. E está tudo bem, é o tempo das pessoas conhecerem e verem que eu sou uma outra artista, independentemente da minha mãe, e de verem o que eu amo e sei fazer", acrescentou a filha de Fabiana Karla.

Em Rensga Hits, Laura Simões vive a versão mais jovem da personagem Helena Maravilha, interpretada por sua mãe. Com as gravações já encerradas, a artista aguarda o lançamento da nova temporada em 2024 enquanto se prepara para retornar ao mundo musical com um novo álbum depois da pausa para o audiovisual.

"É uma grande conquista estar no Rensga Hits para esse meu novo momento, de agregar ainda mais uma arte para a minha vida. Acabei dando um break na carreira musical para me dedicar à personagem, mas também canto na série, então são duas coisas - atuar e cantar - que eu consegui unir", refletiu Laura Simões.

FOTO: RODOLFO MAGALHÃES