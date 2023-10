Latino relembra trabalho de ambulante e entrega superação em livro: "Marcante"

Em entrevista à CARAS Brasil, Latino relembrou perrengues da vida antes da fama e celebrou destaque em livro internacional

Com quase 30 anos de carreira e inúmeros hits, o cantor Latino (50) teve sua trajetória de superação contada no livro Jornada de Transformação, do empresário Wagner Nolasco. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abriu o coração e relembrou um pouco de sua vida antes da fama.

"Um fato marcante pra mim é ter sido ambulante nas areias do réveillon de Copacabana e em 2012 estar no mesmo palco com meu show, gravando meu DVD. Isso é a maior prova de superação e conquista que tenho na minha mente", disse o artista.

Em um trecho do livro, Latino chega a relembrar como vendia o tal sanduíche natural nas praias do Rio. Ele conta que aprendeu a receita com um amigo mexicano: "As madames lá de Copacabana e Leblon se apaixonaram pelo meu sanduíche. Eu colocava aquele papel de alumínio e ia vender".

Feliz com a repercussão do projeto, que já se tornou best-seller na Amazon, Latino celebrou o fato de estar inspirando outras pessoas. "Foi uma honra pra mim ter minha trajetória ao lado de nomes tão importantes nos EUA. Minha intenção é ser inspiração e incentivar pessoas a acreditar que podem ir além", disse ele, que não nega o interesse em ver sua história sendo contada em outro formato: "Esse foi só o começo, tenho planos ainda para contar muito mais do que vivi e venci".

Leia também: O que aconteceu com Latino? Cantor chocou ao fazer desabafo pessoal

Sempre antenado nas mudanças do mercado da música, Latino tem pensado em novas formas de agradar seu público. O novo projeto do artista é uma festa chamada Latinera, que pretende misturar música e muito luxo.

"Essa festa é a oportunidade de vivenciar momentos únicos e desfrutar de uma atmosfera sofisticada e animada. O ponto alto da noite é o meu show, quando a pista de dança se transforma em um verdadeiro palco e interage com o público e criando uma conexão única com o público", disse ele, que no próximo dia 10 de novembro lançará uma música que promete resgatar a sonoridade do funk melody dos anos 90.