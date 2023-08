Larissa Manoela tinha treta com Maisa? Entenda rivalidade entre atrizes

Larissa Manoela e Maisa Silva cresceram juntas nos bastidores do SBT e sofreram com muitas críticas na infância

Um dos destaques da nova geração de atrizes brasileiras, Larissa Manoela (22) cresceu sendo alvo de críticas sobre sua intimidade. Uma delas, foi sobre a suposta rivalidade com Maisa Silva (21), sua colega da emissora.

Com apenas um ano de diferença, as duas artistas eram vistas como peças chave na programação infantil do SBT, fazendo o público acreditar que elas não se davam bem. No entanto, o que poucos sabem é que as garotas sempre foram grandes amigas.

Em recente entrevista ao programa VacaCast, Larissa desabafou sobre muitas pessoas acreditarem que elas tinham uma 'treta'. Segundo a namorada de André Luiz Frambach, ela admira bastante a carreira que a amiga construiu desde a infância.

"A gente cresceu juntas, temos um carinho e uma admiração enorme uma pela outra. A gente está doida para voltar a fazer coisas juntas também. Eu ligava pra Maísa no Bom Dia & CIA, sabia?! E agora ela é minha amiga, gente", disse.

Agora uma mulher adulta, Larissa acredita que ela e Maisa enfrentaram uma verdadeira prova de fogo ainda durante a infância, mas tudo foi importante para ela amadurecer diante da indústria.

“ A gente achava que era só um negocinho de bastidores, que as pessoas iam tentar fazer rixa e a verdade é que fomos muito maiores que tudo isso . Passamos por cima da rivalidade feminina durante toda a nossa infância”, declarou.

"O que também é muito triste porque crescemos juntas e a gente sempre se admirou e sempre teve um grande carinho uma pela outra e a gente foi muito maior do que tudo isso que tentou impedir da gente agregar na vida uma da outra", disse.

A estrela do filme Luli, da Netflix, completou dizendo que as duas sempre tentaram reverter a situação, mas todo esforço era diminuído e novas intrigas criada pelo público.

"Era muito triste e a gente queria passar por cima daquilo porque não era verdade. Existe a verdade e só a gente sabe. (...) A gente sempre prezou, principalmente entre nós, porque não queríamos que o ruído externo atingisse a gente”, finalizou.

Maisa e Larissa Manoela atuaram juntas durante a novela Carrossel, exibida no SBT entre 2012 e 2013. Nas redes sociais, as duas volta e meia aparecem juntinhas, curtindo momentos na intimidade.