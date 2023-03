Larissa Manoela esbanja beleza durante passeio na feira com o noivo: "Muito amor"

A atriz Larissa Manoela postou fotos com o noivo, André Luiz Frambach, comendo pastel e tomando caldo de cana

Neste sábado, 18, Larissa Manoela (22) aproveitou o dia ensolarado para ir à feira. A atriz, que está em São Paulo, usou as redes sociais para mostrar alguns cliques do passeio.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou algumas fotos em que aparece comendo pastel e tomando caldo de cana ao lado do noivo, André Luiz Frambach (26), e da afilhada, Antonella Urbano Tosi.

Além disso, ela mostrou que estava escolhendo algumas frutas e vegetais. "Hoje foi dia de feira! Pastel, caldo de cana, frutinhas e muito amor", disse a artista, que surgiu usando calça legging, uma regata, tênis e boné.

Os seguidores amaram o passeio do casal. "Que fofinhos", disse uma seguidora. "Coisas simples que todo mundo ama", falou outra. "Tão perfeitos", comentou uma fã.

Recentemente, Larissa aproveitou o dia em uma praia do Rio de Janeiro com o noivo. Nos cliques, ela apareceu sem maquiagem, mostrando sua beleza natural, e ainda surgiu em clima de romance com André Luiz Frambach. Para o momento de lazer, a atriz apostou em um biquíni cavado verde, exibindo suas curvas perfeitas.

Confira as fotos de Larissa Manoela na feira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!