Larissa Manoela surge em cliques românticos com o noivo, André Luiz Frambach, em praia do Rio

Esbanjando a beleza natural, atriz Larissa Manoela posta sequência de fotos de dia na praia ao lado do noivo, André Luiz Frambach

Na tarde deste sábado, 11, a atriz Larissa Manoela (22) compartilhou uma sequência de fotos ao lado de seu noivo, André Luiz Frambach (25), em dia de praia!

Sem maquiagem, mostrando sua beleza natural, a artista surgiu em clima de romance com o amado nos registros publicados em seu perfil no Instagram. De biquíni cavado verde, ela exibiu o corpão com o ator em praia do Rio de Janeiro.

Os dois posaram no maior chamego para os cliques. "Saudade do nosso quintal", disse Larissa na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios ao casalzão. "Vocês são uma belezinha juntos", "Lindos & maravilhosos", "Fã desse casal", "Tão bom ver vocês dois, são tão reais, hoje a gente abre a internet e vê as pessoas, tudo igual, mesmo sorriso com aquelas lentes, mesmo corpo com cirurgias plásticas. Não mudem a naturalidade de vocês", "Casal perfeito", destacaram os fãs.

Vale lembrar que Larissa e André Luiz noivaram em dezembro do ano passado durante viagem do casal para Fernando de Noronha.

Confira as fotos de Larissa Manoela com André Luiz Frambach:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Com decotão, Larissa Manoela impressiona fãs com ousadia

Larissa Manoela deixou os seguidores sem palavras recentemente. Isso porque a atriz e cantora dividiu cliques sensuais em seu feed oficial do Instagram usando um look nada modesto.

Ousada, a noiva de André Luiz Frambach, posou com vestido roxo brilhante que deixou seu corpão sequinho em evidência, além de exibir o decote avantajado, que, inclusive, desenhou as curvas da sua intimidade. Para completar o visual, Lari caprichou na maquiagem e usou brincos bem discretos.

“Mulher! Força, coragem, resiliência, persistência. Quantas vezes por dia nós temos que ter tudo isso e muito mais? Nosso dia na verdade é todo dia. Que possamos cada vez mais ser reconhecidas, valorizadas, ouvidas, assistidas e prestigiadas. Feliz dia das mulheres pra todas nós”, declarou ela na legenda.

