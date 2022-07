Larissa Manoela curte praia com o ex-namorado, André Luiz Frambach, no Rio

Atriz Larissa Manoela publica série de fotos em dia de praia ao lado do ex-namorado, André Frambach, e web especula volta do casal

A atriz Larissa Manoela (21) agitou a web ao surgir ao lado de ex-namorado em novas fotos nas redes sociais!

A intérprete de Isadora em Além da Ilusão, publicou uma sequência de fotos em dia de praia no Rio de Janeiro em que aparece ao lado do ex, André Luiz Frambach (25), e dos amigos Eike Duarte e Natalia Vivacqua, e a filha do casal, Filipa.

Nas últimas semanas, começaram a circular boatos de que os dois teriam reatado o relacionamento. Vale lembrar que eles terminaram o namoro em outubro do ano passado.

Nas publicações feitas em suas contas no Instagram, nenhum dos dois confirmou a volta. Nas imagens, os atores posaram em clima de romance, coladinhos e de mãos dadas.

"Domingo divertido", escreveu Lari na postagem.

"ESSE CASAL", disse Carol Dalla Rosa nos comentários. "Aiii meu Deusss não aguento esse Landré assumidinhooo", destacou uma fã. "Que casal", elogiou outra. "Só falta assumir", comentou mais uma.

"Que domingo meus amigos, que domingo", disse André Luiz ao postar fotos do fim de semana.

Recentemente, Larissa Manoela sugriu abraçada com André Luiz Frambach em noitada no Rio.

Larissa Manoela aposta em look justinho para festa

Larissa Manoela escolheu um look poderoso para festa de aniversário da amiga Bianca Palheiras. A gata apostou em um conjuntinho de top e saia azul, evidenciando suas curvas. "Sweet 22 da bibi. Happy bday @biancapalheirass. Luz, prosperidade, amor & sucesso! lov ya", disse ela.

Confira as fotos de Larissa Manoela na praia com o ex, André Luiz Frambach:

