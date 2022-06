Larissa Manoela aparece abraçada com o ex-affair em festa

Em folga da novela Além da Ilusão, Larissa Manoela curte a noite ao lado dos amigos e surpreende ao posar abraçada com ator com quem já viveu um affair

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 13h09

A atriz Larissa Manoela compartilhou as fotos de sua noitada com os amigos no Rio de Janeiro. No último final de semana, ela foi para uma festa em um dia de folga das gravações da novela Além da Ilusão e uma das imagens chamou a atenção.

Isso porque Larissa Manoela apareceu abraçada com o ator André Luiz Frambach, com quem ela já viveu um romance no passado. Eles viveram um rápido affair em julho de 2021 e se separaram pouco depois.

Atualmente, Larissa Manoela está solteira e não assume um relacionamento há algum tempo. A artista está no elenco da novela Além da Ilusão, trama das 6 da Globo, na qual interpreta a protagonista Isadora.

Fotos de Larissa Manoela em uma festa com seus amigos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela se veste de noiva em Além da Ilusão

Recentemente, a atriz Larissa Manoela falou sobre a felicidade que estava sentindo ao se casar pela primeira vez na ficção, além disso, ela também falou sobre deixar o rótulo de "atriz mirim" neste trabalho. Na cena, a personagem Isadora quase se casou com Davi/Rafael (Rafael Vitti).

"'Cresci, realmente não sou mais uma atriz mirim! Através da minha personagem, vou casar em uma novela! Vestir de noiva é fazer essa ficha realmente cair' - disse eu repetidas e emocionadas vezes nesse dia de gravação", celebrou a artista.

Larissa confessou que estava animada para o público assistir às cenas do casamento de sua personagem, que não terá um final muito feliz. "A 1ª noiva a gente nunca esquece e foi MUITO especial. Finalmente hoje vocês vão poder acompanhar toda essa emoção em Além da Ilusão. Segura o seu coração porque o meu já tá em pedacinhos. Não percam hoje na @tvglobo #AlémDaIlusão", completou ela.