Larissa Manoela elege conjuntinho de top e saia para celebrar o aniversário da amiga

A atriz Larissa Manoela apostou em um look justinho para celebrar o aniversário de Bianca Palheiras

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 14h22

Larissa Manoela (21) abriu um álbum de fotos da noitada que curtir com os amigos para celebrar o aniversário de Bianca Palheiras.

A galera se reuniu para comemorar os 22 anos da atriz e, claro que a protagonista de Além da Ilusão fez uma publicação especial para a amiga.

Para a ocasião, Lari apostou em um conjuntinho de top e saia na cor azul, deixando a boa forma mais evidente, e finalizou o look com o novo visual solto.

"Sweet 22 da bibi. Happy bday @biancapalheirass. Luz, prosperidade, amor & sucesso! lov ya", escreveu ela na legenda da publicação.

Ainda no post, a artista aparece ao lado dos outros amigos, entre eles o ator André Luiz Frambach, com quem ela já viveu um romance no passado.

