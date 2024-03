Larissa Bocchino nega que tenha sofrido acidente durante gravação na Globo: 'Nunca'

Procurada pela CARAS Brasil, a atriz Larissa Bocchino desmente que se acidentou durante os bastidores de 'No Rancho Fundo'

Nesta semana, foi noticiado que a atriz Larissa Bocchino (25) sofreu um acidente durante às gravações de No Rancho Fundo, próxima novela das seis da TV Globo. Na cena em questão, ela precisou montar em um burro, com isso, a informação é que o animal se agitou e acabou derrubando a atriz.

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, Larissa esclareceu que a informação não procede! Ela nega que tenha se acidentado durante os bastidores da novela. Além disso, reforça que, de fato, teve uma gravação que envolvia montar em um burro, mas tudo ocorreu normalmente.

"Eu fiz aula de montaria e é um animal, então é óbvio que ele cansa e tem o gênio único dele, mas tudo extremamente controlado e cuidado pela equipe. Eu também sei montar e domar o animal pela rédea. Nunca cai de cavalo, burro ou jegue", comenta.

Mesmo com essa declaração de Larissa, foi noticiado que fontes teriam testemunhado a cena e contaram que, apesar do susto, a atriz não teve nenhum ferimento sério e logo todos retornaram normalmente com os trabalhos.

Menos de um mês

A estreia de No Rancho Fundo está prevista para acontecer no dia 1 de abril. A nova novela das seis ficará no lugar de Elas por Elas. E conta com Larissa Bocchino no papel da personagem principal. Na trama, ela será Quinota.

A protagonista da novela será uma sertaneja generosa e ingênua que leva uma vida muito simples no sertão do Cariri. Ela é filha de Zefa (Andréa Beltrão) e Tico (Alexandre Nero). Sua vida se transforma após se apaixonar por Marcelo (José Loreto).

Esta será a estreia da atriz na TV Globo, apesar disso, a jovem já coleciona outros trabalhos de sucesso no currículo. Ela já participou de produções da Netflix Brasil. Além disso, também estará no elenco de Guerreiros do Sol, próxima novela Globoplay.