Kylie Jenner fala sobre depressão pós-parto: ‘Pensei que nunca passaria’

Kylie Jenner é mãe de Stormi e Aire, frutos de seu relacionamento com o rapper Travis Scott

Kylie Jenner (25) é capa da nova edição da revista “Vanity Fair”, da Itália, e, na entrevista para a publicação, se abriu sobre depressão pós-parto. A socialite afirmou que pensou que o problema “nunca passaria” depois de receber dois filhos.

A estrela de Kardashians disse que ela “experienciou isso nas duas vezes”. Ela é mãe de Stormi e Aire, frutos do seu relacionamento com o rapper Travis Scott.

“Eu sei, nesses momentos você pensa que isso nunca vai passar, que seu corpo nunca mais será o mesmo de antes, que você nunca mais será o mesmo. Isso não é verdade: os hormônios, as emoções nesse estágio são muito, muito mais poderosos e maiores do que você", disse.

Jenner observou que a segunda vez, após a chegada de seu filho Aire em fevereiro de 2022, foi “mais administrável” do que a primeira vez “muito difícil” após o nascimento de sua filha Stormi em fevereiro de 2018.

A estrela aconselhou outras mulheres que lutam com as mesmas emoções a “ficar dentro desse momento, mesmo que seja doloroso” e “viver essa transição sem medo das consequências”. Por fim, Jenner acrescentou: “Eu diria a essas mulheres para não pensar demais nas coisas e viver todas as emoções daquele momento ao máximo."

No aniversário da Stormi, Kylie fez uma declaração super especial para a primogênita em suas redes socias: “Eu te dei o dom da vida e a vida me deu o dom de você. a garota mais especial. Esse rostinho. Vou sentir falta disso, pois você continua mudando. 5 anos amando você e para sempre mais. Eu sempre estarei lá para você para a garota da tempestade”, escreveu, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram

Recentemente foi anunciado que Travis Scott e Kylie Jenner estão separados mais uma vez. E eles podem ter terminado desta vez por causa do comportamento festeiro do rapper, de acordo com fontes. Desde que se tornou mãe, a empresária de 25 anos está totalmente focada nos filhos e nos negócios, e não aprovou muito a conduta do cantor. Apesar da separação, eles continuam próximos e amigos.