Klara Castanho chora ao percorrer 130 km de peregrinação na chuva: "Muita fé!"

Debaixo de chuva, Klara Castanho comove os fãs ao peregrinar 130 km até Aparecida

Na última sexta-feira, 13, Klara Castanho emocionou os seus fãs com a sua fé! A atriz de 22 anos, percorreu 130 quilômetros de peregrinação até Aparecida do Norte para agradecer pelo ano que se passou, e registrou cada detalhe do trajeto em um vídeo compartilhado em suas redes sociais.

No registro, a artista gravou os perrengues que enfrentou durante os quatro dias de caminhada até o Santuário Nacional de Aparecida, no interior do estado.

"Eu não ia registrar nenhum momento, mas é um misto de muita dor e muito cansaço e um alívio de ver que está chegando. Para conta já são três bolhas estouradas e um joelho que eu nem sabia que existia", disse ela.

Na sequência ela falou de sua fé: "Eu acredito muito em Deus. Minha fé sempre me acompanha. É nela que eu me sustento para permanecer em pé e seguir adiante. Tem dias que são provações, que vêm para nos testar", começou ela.

"Mas a fé está presente exatamente nesses momentos em que não temos resposta. Confiamos ou não confiamos. E eu confio. Na terça-feira passada, dia 04, eu comecei o caminho da fé ao lado do meu tio", continuou Klara Castanho.

"Ao todo, foram quatro dias caminhando, quatro dias intensos de reflexões, orações, choro, persistência e muita fé. Sou muito grata à Nossa Senhora Aparecida por me acolher, por escutar as minhas angústias e súplicas. A fé nela e em Deus me fortalece. Eles fazem eu manter a minha cabeça erguida e me dão forças para lutar", finalizou a atriz.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE KLARA CASTANHO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Klåra Cåstanho (@klarafgcastanho)

Violência sexual e processo na Justiça; relembre o caso Klara Castanho

Na última semana, o caso envolvendo Klara Castanho ganhou novos capítulos, quando o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) arquivou o processo de investigação da atriz, alegando que nenhum profissional divulgou informações sigilosas dela, enquanto paciente.

A artista revelou, em junho de 2021, que foi vítima de um estupro, engravidou e decidiu entregar o bebê direto para adoção. Relembre a seguir os acontecimentos.