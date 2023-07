Kim Kardashian surpreende ao posar ao lado de David e Victoria Beckham

A influenciadora Kim Kardashian encantou os seguidores ao surgir ao lado dos filhos e do casal David e Victoria Beckham

Nesta sexta-feira, 28, Kim Kardashian surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos ao lado do casal David e Victoria Beckham em um jogo de futebol em Miami.

A influenciadora acompanho um jogo do time Inter Miami, em que o atleta Lionel Messi está jogando atualmente. Kim estava acompanhada do filho Saint, e um amigo do menino.

Em um clique especial, Kim e Saint surgiram ao lado do ex-atleta David Beckham e sua esposa, e ex-Spice Girl Victoria. Quem também estava presente na foto em grupo era a filha de David e Victoria, Harper.

A irmã de Khloé e Kourtney ainda publicou fotos suas posando em um luxuoso quarto de hotel e no carro indo para o jogo. A socialite ainda postou uma selfie do filho com Lionel Messi, e um clique onde surgia sozinha com Victoria e a filha.

“Jogo legendário do Inter Miami”, escreveu a estrela do reality “The Kardashians” na postagem em que marcou Messi e o casal Beckham.

Recentemente, Kim levou Saint para conhecer um outro ícone do futebol internacional. A socialite realizou o sonho do menino ao levá-lo para conhecer o brasileiro Neymar Jr.

O menino surgiu vestindo uma camiseta do ídolo e teve a oportunidade de conhecê-lo após o jogo. Em suas redes sociais, Kim publicou um vídeo do filho animado quando o ídolo lhe mandou um tchauzinho.

Além de Saint, Kim ainda é mãe de North, Chicago e Psalm, todos frutos do casamento da modelo com o rapper Kanye West.

Luxo!

Ainda no jogo do PSG em que conheceu Neymar, Kim surgiu com a segunda bolsa mais cara do mundo. A bolsa é da empresa francesa Hermès, avaliada como a segunda mais valiosa do mundo, e chega a custar US$ 450 mil, o equivalente a R$ 2,1 milhões.

A bolsa, que não será mais fabricada e se tornará um item raro, é feita com pele de crocodilo. A peça é feita com a pele do crocodilo da espécie Niloticus, assim como outras bolsas da grife.