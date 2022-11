Kim Kardashian fala sobre rumores de Pete Davidson estar com novo affair

Influenciadora Kim Kardashian decide comentar sobre boatos de que se ex-namorado teria feito a fila andar

A modelo e influenciadora Kim Kardashian (42) decidiu reagir aos rumores de que seu ex-namorado, o comediante Pete Davidson (29) já teria seguido em frente após o término do casal, que aconteceu em agosto deste ano.

No começo do mês de novembro, Pete foi visto junto da modelo Emily Ratajkowski (31), abraçados, em fotos mais íntimas. Entretanto, Kim disse que não está chateada com a situação, e que, de acordo com uma fonte que falou com o portal Entertainment Tonight, estaria feliz pelos dois.

Ela estaria “tentando se concentrar em si mesma e na felicidade de seus filhos”, revelou uma das fontes que falou com o site. “Kim não está incomodada com o relacionamento de Pete e Emily e sabe que as coisas acabaram entre ela e Pete. Ela só quer que todos vivam suas melhores vidas e sejam felizes”, confirmou a fonte.

“Kim continua a fazer o seu melhor quando se trata de coparentalidade com Kanye. Ela está tentando se concentrar em si mesma e na felicidade de seus filhos. Ela tem apoiado em seu horário de trabalho muito apertado e equilibrado, dieta e regime de condicionamento físico, rotina familiar e muito mais”, continua a fonte.

“Sua família age como sua rocha e ela adora se envolver em qualquer coisa e tudo relacionado à família. Seus filhos estão indo super bem e se sentem cuidados em toda ocasião”, completou a informante do site.

Pete e Emily foram vistos na última segunda-feira, 14, curtindo um tempinho juntos na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, para o aniversário de 29 anos do ex-integrante do Saturday Night Live. De acordo com uma testemunha, ele chegou ao apartamento da modelo em West Village para buscá-la, mas saiu quando os paparazzis os cercaram. Eles ainda se encontram no Brooklyn, depois compartilhando um abraço antes de entrar na casa.

A mãe do humorista compartilhou uma série de fotos do filho quando criança. "Feliz aniversário Peter! Nós te amamos e você nos faz rir desde que nasceu! Tenha o melhor dia", escreveu ela na legenda da publicação.