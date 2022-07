Kim Kardashian compartilha cliques românticos com o namorado, Pete Davidson

A socialite Kim Kardashian surpreendeu ao publicar cliques românticos com o namorado, Pete Davidson

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 16h39

Kim Kardashian (41) deixou os fãs do seu relacionamento com Pete Davidson (28) bem felizes nesta segunda-feira, 11, ao dividir cliques inéditos com o namorado.

No perfil do Instagram, a socialite abriu um álbum de fotos com o mozão e mostrou que a relação dos dois está cada vez melhor.

Nas imagens, o casal aparece juntinho curtindo uma piscina e renovando o bronzeado.

Para a legenda, a estrela de The Kardashians apenas colocou um emoji de carinha com a língua para fora.

"Felicidade cai muito bem em você", disparou uma amiga; "É tão bom ver você feliz desse jeito", comentou uma fã; "Como são fofos", elogiou outra.

Kim Kardashian e Pete Davidson iniciaram o namoro no final de 2021.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE KIM KARDASHIAN