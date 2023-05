Key Alves reage ao ser chamada de 'DST ambulante' por fãs de Gustavo Benedeti

A ex-BBB Key Alves se manifestou nas redes sociais após o áudio com os comentários dos fãs de Gustavo Benedeti circular na web

Key Alves (23), do BBB 23, se manifestou nas redes sociais nesta quinta-feira, 11, após começar a circular na internet um áudio em que alguns fãs de Gustavo Benedeti (28) dizem que a jogadora de vôlei é uma "DST ambulante", fazendo referência às doenças sexualmente transmissíveis.

Em um Space, espaço de interação do Twitter, alguns internautas se reuniram para falar da atleta, que teve um affair com o fazendeiro durante o reality da TV Globo.

"Eu acho que quem for ficar com ela hoje, não vai sem proteção", diz um internauta identificado como Art. "E ela gosta sem", respondeu outro. "Não, mas o pessoal vai tudo com proteção", afirmou o primeiro usuário. "Ela falou que não costuma ficar com ninguém em festa", continua outro fã do fazendeiro. "Ah, para, a mina é quase um DST ambulante", completa Art.

Após a repercussão, Key se manifestou em seu perfil no Twitter e pediu respeito. "Eu sou uma mulher que saiu de casa com 14 anos trabalhei e lutei pelos meus sonhos. Hoje com 23 anos sou independente não dependo de homem nenhum. Sou Atleta profissional, empresaria, empreendedora e milionária! Nunca vou aceitar homem nenhum falar o que eu devo fazer!", reagiu ela.

Gustavo também decidiu se pronunciar sobre os comentários de seus fãs. "Como dito ontem nos stories, (que ainda está no ar) e em vários Spaces, não compactuo e nem aceito ataques a Key e nem a nenhuma mulher, peço do fundo do meu coração o apoio de vocês. Key Merece respeito", disse o ex-BBB.

Gustavo fala sobre possível volta com Key

Nesta última quarta-feira, 10, Gustavo decidiu abrir uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram e recebeu diversas perguntas sobre a possibilidade de reatar seu relacionamento com Key, com quem teve um affair durante o confinamento do BBB 23.

Após os questionamentos, o ex-BBB revelou que não pretende voltar a namorar a atleta. "Vou representar uns 90% das caixinhas de perguntas. Não, eu não voltaria com a Key. Eu adoro ela, torço muito por ela, quero vê-la muito feliz. Quero ser amigo dela, mas estou respeitando o momento e é isso", respondeu ele.

