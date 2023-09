Kevinho mostra mãe no hospital e desabafa: "Me dói"

O cantor Kevinho falou sobre a nova fase do tratamento da mãe, que está lutando contra um câncer de mama

O cantor Kevinho usou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para atualizar os seguidores sobre o quadro de saúde da mãe, Sueli Azevedo. Ela está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para iniciar uma nova fase do tratamento contra um câncer de mama.

No feed do Instagram, o artista postou uma sequência de fotos ao lado da mãe no quarto do hospital, e fez um desabafo sobre o início da quimioterapia. Em julho, ela passou por uma cirurgia para a retirada do nódulo.

"Foram muitas etapas até chegar aqui. Desde o baque do diagnóstico, cirurgia e diversos exames. Hoje minha rainha começa a tão temida 'Quimioterapia'! Saber que esses medicamentos vai te deixar com diversos efeitos colaterais me dói, porém sabemos que é uma dose de vida a cada sessão pra que essa doença não volte nunca mais!", afirmou ele no começo da legenda.

Depois, Kevinho falou sobre estar ao lado da mãe durante esse momento delicado. "Trabalho e compromissos nunca vai ser mais importante que você, tu és minha maior riqueza e a pessoa mais importante da minha vida, estarei contigo pra sempre e você sempre vai ser minha prioridade!", declarou o cantor.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio. "Ela já venceu", disse um seguidor. "Força, Kevinho. Sua mãe vai ficar bem", escreveu outra. "Em nome de Jesus tudo ficará bem", falou uma fã. "Deus tá com vocês", comentou a cantora e ex-BBB Pocah. "Vai dar tudo certo", falou o cantor Belutti.

Confira as fotos:

Kevinho faz desabafo comovente sobre diagnóstico da mãe

Antes de revelar que a mãe estava com câncer de mama, Kevinho postou algumas fotos com dona Sueli no hospital e fez um desabafo comovente. "Mãe, queria dizer primeiramente que você é e sempre vai ser o meu alicerce e o que sinto por você é inexplicável! Muito obrigado por tudo que fez e faz e por ser nossa força todos os dias, saiba que vejo em você um poço de fé e esperança. É você que me motiva a acreditar que tudo ficará bem!", iniciou.

"Admiro tudo em você, a sua determinação, sua garra, sem você não sei o que seria da nossa família, já vivemos momentos ruins e momentos incríveis e nunca desistimos e não vai ser agora que vamos desistir! A cada dia que passa, eu vejo a sua força e tenho certeza de que logo você estará 100% livre dessa doença maldita. Será mais uma luta vencida para seu histórico de vitórias, se Deus quiser e tenho certeza que ele quer! Eu amo você demais e estou ao seu lado para o que der e vier, você é o meu maior orgulho e vamos juntos vencer mais esse obstáculo da vida!", completou.