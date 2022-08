Kendall Jenner abre o jogo sobre sua batalha contra ansiedade

A modelo Kendall Jenner falou que chega a sofrer de insônia por conta de sua ansiedade e ainda revelou as maneiras que encontra para lutar contra o problema

Redação Publicado em 22/08/2022, às 17h35

Kendall Jenner(26) abriu o jogo sobre sua luta contra a ansiedade. Em uma entrevista publicada no último dia 19, a modelo ainda comentou sobre o que faz para tentar contornar este problema.

“Eu gosto de ir desacelerando durante a noite”, comentou a filha de Kris Jenner (66) para a revista americana Vogue. “Eu normalmente tomo um chá e relaxo enquanto leio um livro ou escrevo em meu diário”, revelou.

A estrela do reality-show The Kardashians ainda disse: “Eu lutei contra a ansiedade por anos, tendo dias bons e ruins. Se eu preciso desacelerar, eu realmente me esforço para meditar por uns 15 minutos e abaixar a ansiedade. Assim eu consigo dormir bem”.

Em uma entrevista realizada no ano passado, a modelo ainda comentou sobre seus picos de ansiedade. “Tem momentos que eu acho que tenho que ir ao hospital de tanto que meu coração está batendo rápido. Eu não consigo respirar e acabo precisando de alguém para me ajudar. Às vezes eu acho que estou morrendo”, disse.

E em uma outra entrevista de 2018, Kendall comentou que sua vida profissional teve um grande impacto na sua ansiedade. “Eu sinto que a vida que eu vivo é extraordinária de muitas formas, mas isso também vem junto com muitas responsabilidades”, comentou na entrevista feita há quatro anos para a Harper’s Bazaar.

Playlist de milhões!

Em uma conversa com a revista de música americana Rolling Stone, Kendall comentou que a música country americana não pode faltar em suas playlists.

“Tenho ouvido muito John Denver ultimamente e sei que parece aleatório, mas adoro música country. É o meu primeiro amor quando se trata de música e eu sou obcecada”, disse a modelo.