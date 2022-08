Kendall Jenner revela sua paixão pela música country norte-americana

Uma das estrelas da família Kardashian, Kendall Jenner conta como a música country chegou em sua vida e qual é o artista que não sai de sua playlist

CARAS Digital Publicado em 20/08/2022, às 14h23

A influenciadora digital e empresária Kendall Jenner (26) revelou que é apaixonada pela música country norte-americana. Em entrevista no site da revista Rolling Stone, ela deu detalhes sobre o gosto musical e qual artista não sai de sua playlist nos últimos tempos.

“Tenho ouvido muito John Denver ultimamente e sei que parece aleatório, mas adoro música country. É o meu primeiro amor quando se trata de música e eu sou obcecada”, disse ela, que ainda revelou quem a influenciou em seu gosto musical. “Você quer saber a coisa mais estranha de todos os tempos? Meu irmão Rob me apresentou isso. Ele provavelmente nem sabe disso. Ele tinha uma coleção de Cds quando eu era criança, e ele me deu um disco de uma garota chamada Kasey Chambers, me apaixonei completamente. Eu era uma garotinha, ele me deu um CD que não queria e eu ouvi um milhão de vezes”.

Além disso, ela contou que também curte outros estilos musicais. “Também ouço coisas mais modernas. Eu realmente gosto de Noah Cyrus. Acabei de descobrir uma banda chamada Teethe e eles têm uma música chamada 'Tag' que é muito bonita. Eu amo Julia Jacklin e Billie Eilish”.

O lado empresária de Kendall Jenner

Além do sucesso na internet e como membro do reality show The Kardashians, ela também lançou a sua própria marca de tequila, chamada 818. No site da revista Rolling Stone, ela revelou detalhes de sua rotina agitada e de como foi criar uma marca de bebida.

Kendall contou que vive viajando para cumprir toda a sua agenda. “Nunca há um momento em que não estamos trabalhando ou conversando sobre coisas para o 818. Eu, literalmente, estava no set aqui em Los Angeles, em uma cadeira de maquiagem, atendendo uma chamada de zoom para a marca. Também temos um bate-papo em um grupo enorme e estou constantemente enviando mensagens de texto com nossa equipe”, disse ela, e completou: “Fazemos miniturnês [viagens] pelos Estados Unidos, mas é muito divertido. Eu amo coisas assim. Eu amo a pressão de tudo isso e o estresse”.

Então, a empresária contou sobre os desafios que enfrentou desde o lançamento de sua bebida alcoólica. “Essa foi a minha ideia desde o início, mas obviamente eu não sabia fazer tequila fisicamente. Então tive que reunir as melhores pessoas ao meu redor. E acho que uma enorme importância para mim é ter pessoas certas por perto. Eu não quero que ninguém fique me bajulando ou não seja honesto comigo sobre uma determinada ideia. Então, somos todos muito honestos um com o outro. Houve tantas tentativas e erros no processo, também. Lembro-me de provar nosso primeiro lote e todos ficamos: 'Oh não, eu não sei o que é isso'. Mas, você sabe, nós construímos e criamos, e acaba que encontramos um sabor que realmente amamos”, declarou.

Por fim, ela contou o seu objetivo na carreira de empresária. “Eu só quero criar coisas que façam as pessoas sentirem algo. Sinto que meu objetivo na vida – por mais brega que pareça – é apenas espalhar amor e ser amor. E eu acho que é algo que todos nós realmente precisamos agora. Então eu adoro qualquer coisa que possa fazer alguém se sentir bem. Eu adoro ver o sorriso no rosto das pessoas, sejam meu samigos pessoais ou qualquer outra pessoa. Eu amo isso. E isso é tudo que eu quero trazer para o mundo e para as minhas marcas no futuro, com certeza”, revelou.