Kelly Clarkson revela que filha está sofrendo bullying e se emociona com conselho de astro de Hollywood

Nesta terça-feira, 18, a apresentadora e cantora Kelly Clarkson (40) recebeu o ator Henry Winkler (77), conhecido por seu papel na série Barry, em seu programa, mas não imaginava que ficaria tão emocionada com um conselho do famoso para sua filha.

Durante a conversa, o assunto sobre a batalha contra a dislexia que o ator vive surgiu e, em determinado momento, Kelly não conseguiu conter a emoção ao falar sobre sua filha River Rose. Segundo a cantora, a pequena de apenas oito anos também convive com a dislexia e tem sofrido “bullying na escola por não conseguir ler como todas as outras crianças”, contou.

Além disso, Kelly enalteceu o trabalho do ator, ressaltando que o que ele fazia era um incentivo para poder falar para a filha que o artista conseguia lidar com a dislexia e escrever uma série de livros. “Eu estava levando minha filha para a escola ontem e ela é disléxica e você me disse que é disléxico também. Acho incrível dizer à minha filha que você escreveu uns 40 livros e é disléxico, porque ela estava sendo intimidada na escola”, revelou a loira.

Clarkson acrescentou que não sabia o quanto a dislexia é comum depois de descobrir que 1 em cada 5 crianças são diagnosticadas. “Ela faz parte da tribo”, brincou o ator, acolhendo a filha da cantora. Então, ela falou sobre a importância do reconhecimento das pessoas e personagens que passam pelas mesmas situações e ajudam no empoderamento dos outros.

“Capitão América, Anthony Mackie, Shazam e Zachary Levi são disléxicos. Eles estavam mostrando todas as suas fotos e tudo o que vocês fizeram. Como o sucesso disso realmente a empoderou por vocês serem tão abertos sobre isso”, disse Kelly, antes de ser surpreendida por Henry, que olhou diretamente para a câmera e mandou um recado para a filha da cantora: “River, como você aprende não tem nada a ver com o quão brilhante você é”, declarou, deixando a apresentadora em lágrimas.

