Kell Smith fala sobre 'trintar' ao lado da CARAS: 'Desde o início'

Em entrevista à CARAS Brasil, Kell Smith deu detalhes do look escolhido para a festa de 30 anos da revista

Kell Smith (30), que completou 30 anos em abril, celebrou o aniversário ao lado da CARAS na festa de três décadas do veículo, na última segunda-feira, 4, no Teatro B 23, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil durante o evento, a cantora deu detalhes do look escolhido para a noite especial e falou sobre 'trintar' com a CARAS: "Desde o início".

"A CARAS é muito importante para mim. Antes, como a artista consumindo a revista e, hoje, podendo manifestar minha arte aqui, dividindo com vocês. É incrível! 'Trintei' junto com a CARAS, nasci com ela, então está sendo muito especial", compartilhou Kell Smith , que esteve na festa de 30 anos da CARAS ao lado de Ana Cacimba.

"A gente estava comentando sobre o quanto a revista faz parte da vida da mulher brasileira e - como consumidoras - já fazia parte da nossa vida. Hoje, sendo artistas convidadas para esse evento, podendo ter a CARAS comigo abrindo espaço para dividir e multiplicar a minha arte desde o início da minha carreira, sempre com todo esse carinho e esse espaço", acrescentou a cantora.

Kell Smith aproveitou para explicar o look que vestiu durante a noite especial, um vestido branco com diversas camadas. "Pensei em manisfestar a minha personalidade através do look. Queria passar fluidez, movimento, conforto e trazer a flor, porque faz parte desse novo álbum e dessa nova era. É difícil usar branco e conseguir explorar várias camadas".

Ana Cacimba explicou que as duas escolheram os looks juntas para a festa de 30 anos da CARAS: "A gente estava pensando juntas no look. Acho que é muito de trazer a personalidade mesmo. A Kell trouxe o momento no qual ela está e eu também. Trouxe a coroa para trazer a minha ancestralidade africana e essa coisa de Spice Girls, divas pop em referências". "Duas artistas da música e a gente não ia chegar de diva pop?", brincou Kell Smith.