Gabi Lopes revela que costuma criar suas roupas: 'Transformo'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz e influenciadora Gabi Lopes contou que não conta mais com um stylist e costuma cuidar de seu guarda-roupas

Gabi Lopes (29) foi mais uma das celebridades que esteve presente no aniversário de 30 anos da CARAS Brasil na última segunda-feira, 4. Em entrevista, a atriz e modelo falou sobre sua relação com a moda e explicou que costuma criar seus próprios looks.

"Eu gosto de criar, pego uma meia do meu guarda-roupa, transformo em uma luva. Coloco uma peça em cima da outra, já usei saia e depois uso como top", diz. Gabi Lopes afirma que costuma usar tendências como o upcycling (reutilização, em português) e também o do it yourself (faça você mesmo) para compor seus looks.

Apesar disso, ela já trabalhou com profissionais que auxiliavam na escolha das roupas. "Já tive uma época com stylist, mas agora estou mais criando, me divertindo e eu mesma escolhendo minhas roupas. Eu tenho visto mais revistas e editoriais de moda, tenho visto mais."

Já a modelo e ex-BBB Tina Calamba (30) conta com a ajuda de um profissional para os looks, apesar de sempre colocar um toque próprio. "Eu tenho um personal stylist que me dá uma assistência, mas estou sempre em negociação para colocar o meu toque. Tem sempre a minha personalidade, não abro mão."

Para a festa de 30 anos da revista, ela conta que construiu o look com ajuda do stylist, trazendo acessórios mais ousados para combinar com o dress code branco. "Optei por escolhas bem atemporais e tudo o que traga o que é ancestral também. A comemoração de 30 anos traz isso, história, referência e a moda é arte em movimento."

Já Gabi Lopes conta que escolheu sozinha o vestido, mas que tudo foi pensado para combinar com a cor escolhida para o evento. "A roupa de hoje eu queria pensar em algo marcante, mas ao mesmo tempo suave. Eu sinto que o branco traz essa coisa da paz."

A CARAS Brasil celebrou seu aniversário de 30 anos com uma festa repleta de famosos no Teatro B32, em São Paulo. Além de João Assunção, nomes como Ticiane Pinheiro, Zezé di Camargo, Nívea Maria, Adriane Galisteu, Bianca Rinaldi, Christiane Torloni, Thierry e outros estiveram presentes.

A noite contou com um show da cantora Daniela Mercury que, neste ano, também celebra os 30 anos de lançamento de seu disco O Canto da Cidade. Diversos famosos e celebridades prestigiaram a apresentação da artista, que estava acompanhada de sua esposa, Malu Verçosa.

CONFIRA VÍDEO DA FESTA DE 30 ANOS DA CARAS BRASIL: