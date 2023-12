Filho de Fábio Assunção, João revela estreia no teatro: 'Andando para esse lado'

Em entrevista à CARAS Brasil, o filho de Fábio Assunção contou sobre sua carreira como ator e modelo, e recordou projetos de 2023

Filho de Fábio Assunção (52), o ator João Assunção (20) esteve presente na festa de 30 anos da CARAS Brasil na última segunda-feira, 4. Em entrevista, ele comentou sobre sua carreia artística e revelou ter estreado nos palcos do teatro.

"[No último] dia 14 eu estreei uma leitura dramática da peça A Gaivota", conta o filho de Fábio Assunção , que fez o trabalho no Teatro B32, em São Paulo. "Estou andando mais para esse lado agora", completa o artista, que ainda conta outras produções que esteve neste ano.

"Está bem bacana, já fiz alguns trabalhos para streaming. Esse ano, estive em De Volta aos 15, da Netflix, e Santo Maldito, na Star+". Além das duas produções, ele também já esteve no filme de comédia romântica Entre Idas e Vindas, disponível também na Netflix.

Para a festa de 30 anos da revista, o ator conta que escolheu seu próprio look para compor o dress code do evento. "Hoje em dia é difícil ter um traje mais social, então gosto de vestir quando dá. [O look] é de um dos grandes parceiros meus, a Oficina Reserva."

Ele, que também é modelo, conta que costuma escolher suas roupas sozinho. "Tirando minha namorada, eu faço a maioria das minhas coisas, sempre perguntando. Mas já trabalhei com stylists individualmente em trabalhos específicos. Eu gosto de moda. Não entendo tanto, mas gosto."

A CARAS Brasil celebrou seu aniversário de 30 anos com uma festa repleta de famosos no Teatro B32, em São Paulo. Além de João Assunção, nomes como Ticiane Pinheiro, Zezé di Camargo, Nívea Maria, Adriane Galisteu, Bianca Rinaldi, Christiane Torloni, Thierry e outros estiveram presentes.

A noite contou com um show da cantora Daniela Mercury que, neste ano, também celebra os 30 anos de lançamento de seu disco O Canto da Cidade. Diversos famosos e celebridades prestigiaram a apresentação da artista, que estava acompanhada de sua esposa, Malu Verçosa.

CONFIRA ENTREVISTA DE JOÃO ASSUNÇÃO NA FESTA DE 30 ANOS DA CARAS BRASIL: