Kaysar Daduor celebra 4 anos da família no Brasil: "O maior bem do mundo"

Nas redes sociais, Kaysar Dadour compartilhou um clique em família e agradeceu por estar ao lado deles no Brasil

Kaysar Dadour(33) usou as redes sociais para comemorar uma data muito importante. Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou uma foto da festa intimista que realizou para celebrar os quatro anos de sua família no Brasil.

Ao publicar os detalhes da comemoração na web, que contou com bolo e doces temáticos, bandeirinhas e balões, o ator e ex-BBB se mostrou grato por estar ao lado da sua família. "O tempo voa demais... Ontem era 2018 e hoje 2022", festejou ele.

Em seguida, Kaysar fez um agradecimento. "É isso mesmo, a minha linda família já está fazendo 4 anos no Brasil! Queria agradecer em primeiro lugar a Deus por me deixar realizar o meu maior sonho. O de estar com eles."

"E quero agradecer cada um de vocês caracos e o Brasil inteiro. A cada um que torceu pra eu estar com a minha família aqui. Nunca esqueça de abraçar e amar a sua família porque eles são o maior bem do mundo. Amo vocês", completou.

Kaysar, vale lembrar, fugiu da Síria em 2011, durante a guerra, e ficou conhecido após participar do BBB 18. No reality show, ele comoveu os telespectadores ao falar sobre a saudade que sentia dos pais e de sua irmã. Em setembro do mesmo ano, ele conseguiu trazer sua família para o Brasil.

