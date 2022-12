Karoline Lima esbanja sensualidade ao posar de lingerie branca

Influenciadora Karoline Lima excede limites da beleza e deixa seguidores babando com corpão

Nesta terça-feira, 13, a influenciadora Karoline Lima (26) decidiu deixar seus seguidores boquiabertos! Ao publicar em suas redes sociais uma foto usando apenas uma lingerie, a nova Rainha da Farofa da Gkay incendiou a internet.

Em seu perfil oficial no Instagram, Karoline aparece em São Paulo, usando apenas uma lingerie branca cheia de renda, destacando ainda mais suas curvas e o corpão que ostenta a loira, se segurando no corrimão da varanda. “Sereia, que temperamento forte”, escreveu a loira na legenda da publicação.

Nos comentários, seguidores foram à loucura com o corpaço da influenciadora. “Que Deusa! Um mulherão desses hein gente, maravilhosa demais, dona dos meus sonhos”, escreveu um. “Que corpo perfeito gente! Espetáculo!”, disse outra. “Está maravilhosa Karol! Linda, linda e linda!”, exaltou uma terceira.

Veja a publicação de Karoline Lima usando lingerie branca que deixou seus seguidores malucos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KAROLINE LIMA. 🦋 (@karolinel)



Karoline Lima beija muito na Farofa da Gkay

Ex-namorada do jogador de futebol Éder Militão, a influenciadora digital Karoline Lima aproveitou bastante a Farofa da Gkay. Na primeira noite do evento, ela passou o rodo e beijou várias pessoas durante o evento. A estrela foi vista trocando beijos com John Vlogs, Nilson Neto, Julia Pazzuoli e o ex-BBB Rodrigo Mussi. Solteiríssima, ela não se importou em ser fotografada nos momentos de carinho na madrugada agitada.