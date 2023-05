Karine Teles arrisca mudança radical de visual: ‘Quarta cor de cabelo em um ano’

Atriz Karine Teles deixa seguidores apaixonados ao surgir com cabelo completamente diferente

Nesta sexta-feira, 19, a atriz Karine Teles (44) usou suas redes sociais para chocar seus seguidores! A musa apareceu com um visual completamente diferente, apostando em uma mudança radical de suas madeixas, que eram ruivas.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz global mostrou que agora está loira. “Acabo mudando muito a cor do cabelo por conta dos trabalhos… Há mais de 10 anos que Fábio Oliveira está junto com quem faz a caracterização dos projetos”, começou a famosa, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Não só arrasando nas cores e nos cortes, mas cuidando da saúde dos fios que às vezes sofrem demais. Essa deve ter sido a terceira ou quarta cor de cabelo em um ano e meu cabelo está macio e com brilho”, finalizou a atriz, completando com as hashtags #vidadeatriz, #mudança, #cabelossaudaveis e #blusaamarrotada. Os comentários foram inundados de internautas completamente apaixonados pela mudança feita por Karine.

"Tamo junto e que venham os próximos", celebrou Fabio Oliveira, cabeleireiro responsável pela aventura da atriz, que viveu a personagem Medeleine, na novela de grande sucesso da TV Globo, Pantanal, ao lado da atriz Bruna Linzmeyer, em sua versão mais jovem na produção.

“Tá bem linda”, “Linda demais, meu Deus”, “Amei o cabelo”, “Só percebi a blusa amarrotada por causa da hashtag”, “Um show de beleza, talento e simpatia”, "Belíssima", “Maravilhosa”, “Sensacional” e "Combina com qualquer corte e cor, porém loira é implacável!", são apenas alguns dos comentários que podem ser vistos na postagem. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre outros, enviados para enaltecer ainda mais a beleza de Karine Teles.

Veja a publicação feita pela atriz Karine Teles mostrando sua mudança radical no visual, adotando as madeixas loiras: