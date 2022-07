Karine Teles, a Madeleine de Pantanal, abre o jogo sobre sua vida financeira

Após foto na cozinha simples de sua casa, Karine Teles conta que não tem vida glamourosa e diz: 'Não tenho estabilidade financeira'

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 10h22

A atriz Karine Teles (43), que viveu a Madeleine na segunda fase do remake de Pantanal, da Globo, abriu o jogo sobre sua vida financeira após viralizar nas redes sociais. Há pouco tempo, ela mostrou como é a cozinha de sua casa e surpreendeu pela decoração simples do local. Assim, a artista declarou que não tem uma vida glamourosa.

“É uma tentativa minha de não gerar frustração em ninguém. Não quero que alguém que veja meu perfil ache que a minha vida é perfeita”, disse ela à colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Então, ela contou: “Ainda não tenho estabilidade financeira. Não posso reclamar, principalmente na situação atual do país. Tenho tido trabalho, mas ainda não com a frequência que eu chamaria de estável. Preciso sempre estar atenta e pensando em qual o próximo trabalho”.

Com uma longa carreira no cinema, Karine Teles está se tornando conhecida do público das novelas apenas agora. “Estou trabalhando há muito tempo, sou atriz há muitos anos. Apesar de ter estrada e de ter feito muita coisa, as pessoas estão conhecendo o meu trabalho agora. Estou cheia de energia e disposição para trabalhar muito”, declarou.

Relembre a foto de Karine Teles na cozinha de sua casa: