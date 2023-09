Karina Bacchi rebate seguidora após grave acusação e desabafa: 'O mundo está complicado'

Karina Bacchi expôs o comentário que recebeu de uma internauta e respondeu à altura

Karina Bacchi usou as redes sociais para rebater a acusão de uma seguidora. Nos Stories do Instagram, a apresentadora mostrou a mensagem que recebeu da internauta sobre o seu sorriso. "Mentira. Deus castiga. Seus dentes não são naturais. Que Jesus é esse?", questionou.

Surpresa com o recado, Karina não ficou calada e reagiu: "Misericórdia por aqueles que não sabem o que dizem. O mundo está complicado. Volta, Jesus".

A artista também fez questão de exaltar a sua saúde bucal. "Meus dentes são 100 por cento naturais, sim. Dentes cuidados, sem lentes de contato ou nada postiço ainda existem", afirmou.

Karina Bacchi afirmou que os seus dentes são naturais e postou clique sorrindo (Foto: Reprodução Instagram)

Karina também compartilhou uma foto em que aparece sorrindo acompanhado de um versículo bíblico. "Um coração contente alegra o rosto; com a tristeza, o espírito se abate. O coração do sábio procura a instrução. (Provérbios 15,13-14)", legendou.

Entenda polêmica entre Karina Bacchi e ex-marido

No início da semana, Karina Bacchi sofreu ataques na web por ignorar vínculo afetivo entre Amaury Nunes, com quem foi casada por quatro anos, e seu filho, Enrico, de 6 anos. O empresário tentou reconhecimento da paternidade, o que foi negado pela Justiça. Ele também teve que apagar todas as fotos com o menino em seu perfil no Instagram.

Diante da repercussão, Amaury publicou um vídeo, que foi interpretado pelos fãs como o primeiro pronunciamento sobre o caso.

"Queria compartilhar uma mensagem hoje, principalmente para quem está passando por um grande obstáculo hoje. Em primeiro lugar, não desista. Em segundo, seja honesto, não minta, não passe em cima do seu caráter. Faça o que é certo. É o certo mesmo dando errado. O errado será sempre errado, mesmo dando certo momentaneamente. O resto, deixe nas mãos de Deus", desabafou o ex-jogador de futebol.