Karina Bacchi emite nota após rumores envolvendo o filho: "Distorção dos fatos"

Karina Bacchi emite nota após rumores envolvendo o filho; artista está enfrentando o ex-marido na Justiça

A atriz Karina Bacchi emitiu uma nota nesta quinta-feira, 14, se pronunciando oficialmente sobre a disputa pela guarda do filho, Enrico Bacchi. Na declaração, os advogados afirmam que o processo corre em segredo de Justiça.

"Esclarece minha cliente que o processo corre em segredo de justiça e com documentos sigilosos, envolvendo a intimidade e direitos de menor, que por toda sociedade devem ser preservados, nos termos da legislação brasileira", diz o texto assinado pelo advogado da artista.

Por isso, ela disse que não se pronunciará, mas alega que houve "distorção dos fatos", sem dar maiores detalhes. "Nesta linha, Karina não realizará qualquer manifestação, lamentando apenas a distorção dos fatos e da realidade, as críticas à decisão judicial, dentro de uma narrativa especulativa, assim como o 'vazamento' seletivo e parcial de dados". A nota foi publicada pela 'Quem'.

Nesta quarta-feira, 13, o caso voltou a ser destaque na mídia após o colunista Leo Dias, informar que Karina Bacchi venceu o processo contra Amaury Nunes, que não foi reconhecido como pai do pequeno, embora tenha assumido sua criação.

Segundo o apresentador do Fofocalizando, a juíza Léa Maria Duarte, do Tribunal de Justiça de São Paulo, entendeu que Amaury não pode ser considerado pai sócio-afetivo de Enrico, mesmo ele exercendo essa função por cinco anos.

Atriz foi mãe por meio de produção independente.

Karina Bacchi anunciou a gravidez de Enrico em 2017, quando ainda estava solteira. Na época, o caso ganhou grande repercussão na mídia por ela estar com 40 anos. A notícia foi revelada na época com exclusividade como matéria de capa da CONTIGO!.

"Tanta coisa aconteceu do ano passado pra cá: cirurgia de retirada das trompas, meses de reflexão, separação, orações, tratamento para fertilização, decisões importantes a serem tomadas com responsabilidade e pés no chão, e enfim a tão esperada notícia: SIM GRAVIDÍSSIMA, há 13 semanas realizando o sonho de poder gerar uma vida. Essa luz que já sinto brilhando aqui dentro, me faz transbordar. Esse coração que agora bate por dois só tem motivos para agradecer a possibilidade que Deus me concedeu. Plantamos as sementes mas só Ele tem o poder de fazer germinar."