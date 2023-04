Justiça! Homem que espalhou imagens da necrópsia de Marília Mendonça é preso

Homem que espalhou imagens da necrópsia foi detido; ele também teria vazado imagens de Cristiano Araújo e Gabriel Diniz

Foi preso nesta segunda-feira, 17, o homem que espalhou as fotos de Marília Mendonça no laudo pericial que estava no Instituto de Medicina Legal, o IML.

Ele também é acusado de ter compartilhado imagens semelhantes dos cantores Cristiano Araújo e Gabriel Diniz, que também faleceram em acidentes trágicos. As informações são do 'Metrópoles'.

Ainda de acordo com o veículo, o rapaz tem 22 anos e foi detido em Santa Maria, no Distrito Federal, pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). De acordo com as primeiras informações, ele publicava as imagens de cunho criminoso em um perfil no Twitter.

Mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth gravou vídeo nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 14, para se pronunciar sobre o vazamento das fotos da necrópsia da filha, que faleceu em um acidente de avião em novembro de 2021. Pela primeira vez, ela falou sobre o assunto publicamente e contou que a família está bem, mas quer justiça pelo que aconteceu.

“Eu estou passando aqui para dizer que está tudo bem com a família apesar do episódio de ontem. Eu não me pronunciei ontem por causa do Leozinho. O Leozinho já entende alguma coisa que eu falo, já entende quando acontece alguma coisa. E dizer que a família está chocada com tanta monstruosidade, mas também não me surpreende. O mundo não me surpreende mais. Esses monstros que fizeram isso não me surpreendem porque já havia feito outra vez”, disse ela.

CASO CONFIGURA CRIME

Em conversa com a CARAS Brasil, a advogada criminal Cristina Baia explicou que o ato envolvendo as fotos de Marília Mendonça é um crime, segundo a Justiça brasileira. "Disposto no Artigo 212 do Código Penal brasileiro, vilipêndio a cadáver. [Ou seja], desprezar ou humilhar o corpo."

A especialista ainda acrescenta que, caso o autor seja condenado, a pena pode ficar entre 3 anos de reclusão e pagamento de multa, além da responsabilidade civil, que diz respeito a assumir os encargos de uma ação, ou omissão, que prejudicou outra pessoa e pode permitir que se indenize a vítima da situação.