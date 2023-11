Junior abre o jogo sobre suposta rivalidade após fim da dupla com Sandy: "Era doído”

Junior quebra o silêncio e faz desabafo sincero ao ser questionado sobre os rumores de uma suposta rivalidade com sua irmã, Sandy

Após anos de rumores sobre uma suposta rivalidade entre os irmãos Sandy e Junior, o cantor decidiu abrir o jogo sobre o assunto. Em conversa com o podcast apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme na última terça-feira, 21, o músico revelou que as especulações foram dolorosas após a separação da dupla com sua irmã.

Segundo Junior, a rivalidade jamais existiu e eles sempre mantiveram a amizade, além dos laços sanguíneos: “A gente sempre teve uma relação muito incrível, muito saudável. A gente sempre torceu muito um pelo outro. E a gente nunca entrou em um lugar de competição. A gente sempre se viu muito como complementar mesmo”, explicou.

“Com qualidades diferentes a gente ia ajudando um ao outro. Era uma coisa só pra gente”, o músico exaltou a relação com a irmã, mas revelou que ainda é difícil lidar com alguns rumores: “Era doído ver esse tipo de coisa. Porque sempre que queriam elogiar um, precisavam criticar o outro. As pessoas caem nessa armadilha até hoje”, explicou.

Junior revelou ainda que demorou mais tempo para aprender a lidar com as especulações: “A Sandy já absorvia as questões. Ela sentia a pressão da imprensa, da exposição, tudo isso. E eu não. Eu fui sentir isso quando acabou a dupla”, o cantor abriu o jogo sobre a dificuldade para enfrentar a exposição excessiva após a separação.

"Teve um período que fiquei ali mais ansioso, comecei a ter pânico, um monte de coisa. Veio uma depressão, não foi uma depressão profunda, diagnosticada. Mas uma tristeza profunda, não tinha vontade de fazer nada. Eu tive uns altos e baixos”, ele lembrou o momento de incerteza, mas garantiu que agora está realizado com sua vida.

“Hoje em dia as lágrimas são mais de emoção. Eu estou num período da minha vida agora que é muito legal. Agora estou começando a colher umas flores. E é muito gostoso, está sendo muito curativo para mim." Junior celebrou seu novo projeto solo e a realização do seu casamento com Monica Benini e os dois filhos, Otto, de cinco anos, e Lara, de dois.

Junior revela motivo para preservar a imagem dos filhos:

Assim como Sandy, Junior costuma ser mais reservado quanto a sua vida pessoal e raramente divulga registros de seus herdeiros. Ainda durante sua participação no ‘Quem Pode, Pod’ na última terça-feira, 21, o cantor contou sobre a decisão de preservar a imagem dos filhos para que eles possam ter uma vida mais normal que for possível.

"Como a gente teve essa sensação de invasão desde muito cedo na vida, gerou na gente um reflexo do que a viveu junto. Eu sinto que, poxa, não precisa. Eu já tenho o meu trabalho e ele não tem nada a ver com isso. Deixa o moleque. Se ele puder ter a sensação de normalidade o máximo possível, eu acho mais legal”, iniciou o cantor, que aproveitou para revelar alguns detalhes sobre os pequenos.