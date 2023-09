Júlio Fischer, de Amor Perfeito, relembra trajetória com Mariana Ximenes: 'Muita sorte'

Em entrevista ao Próximos Capítulos, quadro da CARAS e da Contigo!, Júlio Fischer entregou bastidores com Mariana Ximenes em Amor Perfeito

Júlio Fischer, um dos três autores de Amor Perfeito, finaliza mais uma novela com o encerramento da trama nesta sexta-feira, 22. Em entrevista ao Próximos Capítulos, quadro da CARAS e da Contigo!, ele relembrou trajetória com Mariana Ximenes (42), vilã do folhetim, e entregou bastidores com a atriz: "Muita sorte".

"Sou suspeito para falar da Mari, porque adoro ela, como todo mundo. Quando entrei na Globo, fiz a oficina de roteiristas e o trabalho de término era um roteiro. Esse roteiro caiu nas mãos do Jayme Monjardim, que adorou e fez o Brava Gente, uma adaptação de um conto do Erico Veríssimo. A Mari era a protagonista e falo para ela que ela foi a primeira protagonista que eu tive, fez lindamente com a direção do Jayme. Ela está ligada ao meu começo na Globo", relembrou o autor de Amor Perfeito.

"É uma atriz que admiro cada vez mais. Nessa novela, realmente, meu Deus do céu. Digo para ela que é uma daquelas atrizes que ainda tem o poder de surpreender. Por mais que você admire o talento, ela te surpreende. A Mari é desse tipo de atriz, e batalhadora", acrescentou sobre Mariana Ximenes .

O autor relembrou um episódio durante as gravações de Amor Perfeito ao lado da atriz: "Teve uma situação que tinha uma cena longa da Gilda e, na véspera de gravar, aconteceu alguma coisa que o capítulo ficou curto e aí me deram para aumentar uma cena da Mari com a Kênia Bárbara, que fazia a Lucília".