Bukassa Kabengele, de Amor Perfeito, reafirma origens africanas: "Sempre fui congolês"

Em entrevista à CARAS Brasil, Bukassa Kabengele revelou detalhes de sua história e o quanto se orgulha de ter raízes congolesas

Nascido na Bélgica, criado no Congo e naturalizado brasileiro, o ator Bukassa Kabengele (50) tem o maior orgulho de suas raízes africanas. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista fez questão de reafirmar o quanto respeita a sua trajetória de vida e jamais esquecerá de onde veio.

"Sinto-me um ser híbrido, Congo brasileiro. Sou por lei cidadão brasileiro, me naturalizei e minhas obrigações jurídicas ao que tange o civismo são de um brasileiro como qualquer outro. A única coisa que sou proibido por lei, é me candidatar a presidente da república", disse ele, que dá vida ao promotor Sílvio Pacheco, na novela Amor Perfeito.

"Minha referência de educação Africana é muito forte em mim, essas coisas não se apagam. Por isso, embora na documentação eu seja brasileiro, não posso negar a minha história e origem Africana. Sou o que a vida me deu e fez nesse percurso, esse africano Congo brasileiro, é assim que me sinto", completou.

Filho do reconhecido antropólogo e professor congolês-brasileiro Kabengele Munanga, o ator conta que apesar de morar há bastante tempo no Brasil, todas as suas primeiras experiências e educação, vêm da África.

"Aos dois anos de idade voltamos para o Congo, digo isso porque é meu lugar de pertencimento. Nunca tive naturalidade belga, apenas nasci lá. Sempre fui congolês até me naturalizar brasileiro", disse ele, que nasceu na Bélgica durante um período em que seu pai fazia doutorado.

Ciente de toda a sua história, Bukassa, que veio para o Brasil com apenas 10 anos, conta que tudo em sua personalidade faz parte do que ele trouxe de África. "Meu nome, minhas lembranças, meu caráter, meus avós, bisavós, primos e toda uma grande família são africanos. Isso está em mim, no meu olhar, no meu corpo, na minha cor, na minha voz, maneira de pensar e ver o mundo", explicou.

"Sou o filho mais velho e isso diz muito na minha cultura de origem. Eu danço como africano, sinto as coisas como tal, embora seja também brasileiro. Meu nome significa: Um leopardo que toma a frente da tribo em situações de conflito para protegê-la. É simbologia de poder".

Aos 50 anos, o ator, que também pode ser visto na série Impuros, do Prime Video, garante que poderia lançar um livro com todas as particularidades de sua vida. "Meu nome é Tshiluba uma das línguas faladas na República Democrática do Congo. Ou Seja, buscando em minhas memórias teria um livro para contar de minhas influências natais", finalizou.