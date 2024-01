Júlio César se incomoda e cobre o rosto em primeiro flagra após a separação

Júlio César se incomoda e cobre o rosto com as mãos; ex-marido de Susana Werner está no Brasil

O ex-goleiro Júlio César se incomodou e cobriu o rosto com a mão ao ser flagrado pela orla da praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os cliques foram registrados por um fotógrafo que estava no local.

Essa é a primeira imagem do ex-atleta desde o turbulento fim de seu casamento com a modelo e empresária Susana Werner. Nas fotos, ele aparece grisalho, com bermuda, camiseta e chinelos, em um visual despojado.

Desde o fim do casamento, ele não emitiu qualquer esclarecimento sobre as acusações públicas feita pela ex-esposa, mãe de seus dois filhos. Os dois foram casados por mais de duas décadas. Hoje, a modelo é dona de salões de beleza em Portugal.

O que Susana Werner já falou sobre a separação?

Susana Werner confirmou a separação de Julio Cesar no dia 10 de dezembro. Ela contou que o término aconteceu há um mês, mas eles estavam se afastando há um tempo. “Sim, já estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos. E sim, estou bem tranquila e decidida. Obrigada por tanto carinho, não me arrependo de nada! Uma boa canceriana faria tudo de novo. Talvez com menos idade hahaha então, agora, quero curtir somente a mim mesma”, escreveu.

Além disso, a loira contou que não deixou a separação abalar a sua alegria na vida e já tem planos para sua nova fase na vida. "Aqui não tem tempo para tristeza, não. Para mim, o choro dura uma noite mesmo, igual aquela música. Já tem um mês que estou separada. Um mês que estou tranquila e feliz, não parece, mas estou sim. Estou trabalhando muito, focando em mim, focando nas minhas coisas. E vou contando um pouco para vocês do meu diário de futura separada. Tem que levar tudo na esportiva, galera. Deve ser bom ficar sozinha. Estou começando a gostar disso aqui, já não lembrava mais o que era viver para mim mesma. Tudo tem um lado bom na vida”, afirmou.

Veja:

Julio Cesar cobre o rosto - AgNews